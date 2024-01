Horoskop: Sternzeichen Steinbock macht uns klar – jetzt nicht zögern! Entscheidungen stehen an

Was hält das Sternzeichen Steinbock für uns im Januar bereit? Das Horoskop ist da nur verhalten optimistisch. Denn es stehen teils schwere Entscheidungen an.

Warum nicht nur Steinböcke jetzt nicht mehr lange mit sich hadern dürfen, liegt in der Konstellation der Planeten. Was das für dich bedeutet, erfährst du in unserem Horoskop.

Horoskop: Schwieriger Start ins Jahr

Das Jahr hat für viele Sternzeichen schwungvoll geendet. Das lag an den Planeten, die sich im Sternzeichen Schütze aufhalten. Doch die gute Stimmung hat sich zum Januar eher in einen Winter-Blues verwandelt. Wieso?

Das liegt in der Natur der Dinge. Nach den Feiertagen im Dezember müssen wir alle erst mal wieder ein paar Wochen auf die nächsten Events warten, wie auf den Valentinstag im Februar. Zudem stehen im neuen Jahr allerlei Entscheidungen an, die gefällt werden müssen. Glücklicherweise bekommen wir da Unterstützung.

Steinbock-Sternzeichen sorgt für Klarheit

Der Mars im Steinbock hilft uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. So nehmen lang gehegte Pläne, die jetzt einer Entscheidung bedürfen, endlich feste Form an. Also nicht zu lange warten! Sonst zieht der Mars weiter.

Auch mit ihm wird es nicht so leicht. Du brauchst jetzt viel Disziplin, Durchhaltevermögen und Konzentration. Dir werden im Januar aber auch die Augen für deine Wünsche und Bedürfnisse geöffnet. Das ist die Chance, endlich etwas zu verändern.

Spätestens ab dem 20. Januar werden keine Kompromisse mehr gemacht. Denn dann verbinden sich Sonne und Pluto und spornen dich an, dich von dem zu lösen, was deinen weiteren Weg versperrt. Der Januar verschafft dir die Klarheit, die du schon die ganze Zeit gebraucht hast.