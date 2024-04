Horoskop: Für diese 3 Sternzeichen könnte sich diese Woche alles verändern

Mit dem Neumond am 8. April 2024 begann eine aufregende Woche, die ganz im Zeichen astrologischer Ereignisse steht. Nach der Sonnenfinsternis bietet sich laut Horoskop jetzt die einzigartige Chance für Neuanfänge. Die aktuelle Venus im Widder sorgt für einige Überraschungen!

Drei Sternzeichen sind davon besonders betroffen.

Zwillinge: Die Energiewelle des Widder-Neumonds

Für Zwillinge ist diese Woche alles möglich! Denn durch die Energien wird dieses Sternzeichen noch aktiver und profitiert von einem scheinbar unendlichen Ideenreichtum. Kurzum: Zwillinge können eine Woche voller positiver Veränderungen erwarten. Der Einfluss der Venus im Zeichen Widder lässt dabei spannende Entwicklungen in der Liebe erahnen.

Schützen: Zur Tat schreiten mit Unterstützung der Sterne

Auch Schützen könnten in dieser Woche von einer besonderen kosmischen Energie profitieren. Ihnen wird die nötige Kraft zugeschrieben, langgehegte Pläne zu realisieren. Jetzt ist die Möglichkeit, andere zu begeistern und auf das Ziel in der Liebe zu zusteuern. Die Konstellation Sonne, Merkur und Venus steht gerade günstig. Vielleicht bietet sich ja auch ein neues Projekt an, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es anzugehen!

Skorpione im Einklang mit ihrer Intuition

Die intuitive Natur des Skorpions erwidert die Energien des Neumonds auf besonders intensive Weise. Diese innere Führung ermöglicht es dir, gesteckte Ziele zu erreichen. Der Rat des Himmels für Skorpione: Verteile deine Energie gut und nutze die Tage für Aktivitäten – sie bieten dir obendrein einen Ausgleich. Zudem kündigt sich mit Venus und Neptun die Chance auf feurige Liebesbegegnungen an.

Für Zwillinge, Schützen und Skorpione gibt es diese Woche also allerhand Glücksmomente – man muss die Chance nur nutzen!

