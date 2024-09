Horoskop sagt große Wende vorher – für drei Sternzeichen ändert sich alles

Entweder man glaubt an das Horoskop – oder nicht! Auf jeden Fall haben Sterne und Planeten durchaus einen Einfluss auf unser Gemüt. Umso spektakulärer dann, wenn bestimmte Konstellationen dafür sorgen, dass sich für Menschen ausgewählter Sternzeichen eine Wende im Leben anbahnt.

Pluto tritt noch in diesem Jahr in das Zeichen Wassermann ein. Der genaue Zeitpunkt dieses Wechsels ist der 19. November. Laut Horoskop wird Pluto für die nächsten 20 Jahre in Wassermann bleiben – und das wiederum leitet eine Phase tiefgreifender Transformationen und innovativer Veränderungen ein.

Horoskop sagt große Wende vorher

Vor allem drei Sternzeichen profitieren dann von der besonderen Energie des Pluto – und das schon in den kommenden Monaten. Laut Horoskop wagen sie es, ihr Leben umzustrukturieren. Zum einen sind es Zwillinge-Geborene. Denn Pluto, der Planet der Veränderungen, beeinflusst den beruflichen Werdegang von Zwillingen in den letzten Monaten des Jahres. Das Luftzeichen entscheidet sich für einen Neuanfang. Der neue Job wird dem Zwilling viel Erfolg bescheren.

Auch Jungfrau-Geborene können sich freuen. Denn der Pluto öffnet auch Jungfrauen im November die Augen – und zwar in der Liebe! Das Erdzeichen könnte an den Gefühlen für den Partner oder die Partnerin zweifeln. Ein tiefgründiges Gespräch kann für Klarheit in der Beziehung sorgen und die Chance für einen Neuanfang sein.

Horoskop: Für drei Sternzeichen ändert sich alles

Letztlich sind es auch Geborene im Zeichen Schütze, für die sich alles ändern könnte. Denn schon seit einigen Monaten sehnen sich Schützen nach einer Veränderung im Leben. Pluto ermutigt das Feuerzeichen, eine große Reise zu buchen. Das wird den Horizont des Sternzeichens Schütze komplett erweitern – hier könnte eine geniale Geschäftsidee entstehen.