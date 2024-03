Horoskop: Gewaltige Pechsträhne im März – für diese Sternzeichen kommt es knüppeldick

Im Leben läuft nicht immer alles rund. Während die einen gefühlt auf einer Erfolgswelle durchs Leben schweben, hat man oft das Gefühl, dass bei einem selbst gerade gar nichts läuft.

Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, den Mut nicht zu verlieren, denn bessere Zeiten kommen immer. Das gilt vor allem für drei Sternzeichen. Laut Horoskop gibt es nämlich ausgerechnet drei Pechvögel, die im dritten Monat des Jahres besonders leiden müssen.

Horoskop: Hindernisse im März

Nachdem der März für den Widder vermeintlich gut begonnen hat, könnte es in der kommenden Zeit schnell bergab gehen. Gerade gegen Ende des Monats scheint alles so richtig schief zu laufen. Deshalb ist es für den Widder in diesem Monat besonders wichtig, seine Energie gezielt einzusetzen, geduldig zu bleiben und den Frust nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Bessere Zeiten werden kommen!

Auch interessant: Horoskop: Für diese Sternzeichen hält der März eine Geld-Überraschung bereit

Für die Waage könnte die Pechsträhne im März gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen zum Vorschein kommen. Durch impulsive Handlungen und spontane Kurzschlussreaktionen werden sowohl persönliche, als auch berufliche Beziehungen auf die Probe gestellt. Die Waage sollte daher lieber auf Harmonie in ihren Beziehungen setzen.

Die dritte Gruppe im Bunde, die Fische, könnte in den kommenden Wochen eine gewisse Unsicherheit und Verwirrung verspüren. Dies wird es schwierig machen, klare Entscheidungen zu treffen. Wer vor einer wichtigen Entscheidung steht, könnte es daher vorziehen, diese aufzuschieben, bevor er etwas tut, was er bereut.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch, wenn diese drei Sternzeichen laut Horoskop im März ziemlich Pech haben könnten: Hier gilt es, tief durchzuatmen und sich nicht frustrieren zu lassen. Bessere Zeiten werden immer kommen. Vielleicht ist der April der bessere Monat für diese drei!