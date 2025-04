Horoskop: Absage an die Liebe! Diese Sternzeichen sollten das Dating jetzt sein lassen

Das Horoskop im Frühling verspricht für einige nicht unbedingt Schmetterlinge im Bauch! Viele kennen das: Kommen die ersten Sonnenstrahlen raus, liegt direkt Liebe in der Luft. Paare blühen mehr auf und Singles werden flirtwütiger.

Doch vier Sternzeichen sind dieses Jahr nicht von den Frühlingsgefühlen betroffen. Ihr Horoskop verspricht eher viel Selfcare, Reflexion und Selbstfindung. Von Romantik und Liebe ist hier eher weniger die Spur. Findest du dich im Horoskop wieder?

Horoskop: Sternzeichen setzen auf Selfcare

Die ziemlich romantikliebenden Fische ziehen sich im Frühling 2025 eher zurück und kümmern sich um sich selbst. Der Rücklauf der Venus bringt sie dazu, ihr Selbstbild zu überdenken. Vor allem der innere Wandel treibt sie dazu an, ihre aktuellen Beziehungen noch einmal genau zu beleuchten und sich zu fragen: Passt das alles noch zu mir? Hier gilt es nun, dass Fische-Geborene sich mehr Zeit nehmen, um sich besser kennen und verstehen zu lernen. Zukünftige Beziehungen kannst du nämlich so besser mit offenen Armen empfangen.

Auch die Waage wird in den kommenden Wochen auf eine harte Probe gestellt. Das sonst so harmoniebedürftige Luft-Zeichen wird im Frühling herausgefordert, seine Partnerschaft und eigenen Prinzipien noch einmal neu zu bewerten. Womöglich erkennen Waage-Geborene während dieser Phasen, dass einige Beziehungen im Ungleichgewicht sind. Dein erster Instinkt: Rückzug! Und genau da liegt jetzt deine Stärke. Nutze die kleine Pause und kümmere dich in dieser etwas wilden Phase um dich, um deinen inneren Frieden wiederzufinden.

Sie stehen vor einer Veränderung

Jungfrau-Geborene gehen den Frühling 2025 ziemlich gründlich und kritisch an. Du nutzt die rückläufige Venus, um deine Beziehungen noch einmal genau zu durchleuchten. Hierbei bemerkst du ziemlich schnell, dass einige Verbindungen nicht mehr mit deinen eigenen Zielen übereinstimmen. Kosmischer Tipp: Statt dich weiter damit herumzuärgern, zieh einen Schlussstrich und konzentriere dich auf dich selbst. Jetzt ist eine gute Zeit, um herauszufinden, was du wirklich willst!

Die ohnehin schon ziemlich emotionalen Krebse erleben in den kommenden Wochen eine wahre Gefühlsachterbahn. Alte Gefühle werden durch den Venus-Rücklauf wieder aufgewirbelt und neue Probleme tun sich auf. Hier gilt es nun Ruhe zu bewahren und sich nicht in neue Dramen zu stürzen. Krebs-Geborene sollten sich jetzt lieber einmal zurückziehen und etwas Selbstfürsorge betreiben. Diese kleine Pause eröffnet dir nämlich neue Chancen. Ordne jetzt deine Bedürfnisse neu und setze klare Grenzen.