Horoskop: Job-Boost im April! Diese Sternzeichen erklimmen jetzt die Karriereleiter

Für viele Deutsche ist das Jahr wie im Flug vergangen. Mittlerweile befinden wir uns schon mitten im Frühlingsmonat April und die ersten sonnigen Tage haben bei vielen schon für gute Laune gesorgt. Natürlich gibt es Schöneres, als bei Sonnenschein und 20 Grad im Büro zu sitzen. Doch Durchhalten lohnt sich: Vor allem drei Sternzeichen könnten diesen Monat in Sachen Karriere für sich nutzen.

Laut Horoskop gibt es besonders drei Gruppen, die im vierten Monat des Jahres einige Stufen auf der Karriereleiter nach oben klettern können. Gehörst du zu den Glücklichen?

Horoskop: Diese Sternzeichen starten im Job durch!

So manches Sternzeichen hat unter den Folgen des derzeit rückläufigen Merkurs zu leiden. Die Hochphase des Planeten Merkur bleibt uns noch bis zum 25. April erhalten und wird uns noch das eine oder andere Hindernis bereiten. Wir haben an dieser Stelle darüber berichtet. Doch vor allem ein Sternzeichen kann den April trotzdem für sich nutzen: Die Krebse. Sie blühen pünktlich zum Frühlingsanfang wieder richtig auf und können aufatmen. Geldsorgen könnten für Krebse der Vergangenheit angehören, denn endlich können sie im Job zeigen, was in ihnen steckt!

Auch Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau können sich freuen. Als erdverbundenes Sternzeichen plant die Jungfrau gerne alles bis ins kleinste Detail und geht selten ein Risiko ein. Doch im April schenken der Neptun und die Widder-Saison das nötige Selbstvertrauen, um auch mal auf die innere Stimme zu hören und etwas zu wagen. Einer beruflichen Veränderung steht laut Jungfrau-Horoskop also nichts im Wege. Das neu gewonnene Selbstvertrauen wird vor allem bei Bewerbungsgesprächen von Bedeutung sein.

Auch die Steinböcke können sich im April über neue berufliche Chancen freuen. Glücksplanet Jupiter unterstützt die Steinböcke, wo er nur kann und sorgt dafür, dass keine Karrierechance zu groß ist.

Aber auch für die anderen Sternzeichen gilt: Hört auf euren Instinkt, traut euch etwas zu und ergreift die beruflichen Chancen, die sich euch im April bieten!