Horoskop: Pechsträhne endet! Bahn frei fürs Glück bei diesen drei Sternzeichen

Die Aussichten könnten nicht besser sein: Die ungemütliche Jahreszeit ist langsam vorbei und der Sommer steht vor der Tür. Doch nicht nur besseres Wetter und Sonnenschein sorgen für gute Laune. Laut Horoskop sind auch die Planeteneinflüsse in den kommenden Wochen für drei Sternzeichen besonders günstig.

Hattest du das Gefühl, dass die letzten Wochen nicht so gut gelaufen sind? Viele Dinge sind schief gegangen, du hast falsche Entscheidungen getroffen und privat wie beruflich wollte es nicht so richtig vorwärts gehen? Dann gehörst du vielleicht zu den drei Sternzeichen, für die diese Pechsträhne jetzt endlich vorbei ist!

Horoskop: Glück, Glück und nochmals Glück

Widder haben allen Grund zur Freude. Venus und Mars sorgen laut Horoskop vor allem für eine Zeit der Leidenschaft und damit auch der Liebe. Ob eine neue Romanze oder neues Feuer in der bestehenden Partnerschaft, der Widder darf sich freuen. Der Neumond am 6. Juni sorgt außerdem dafür, dass der Widder Lust auf Abenteuer bekommt und mal wieder etwas Neues ausprobieren möchte. Vielleicht hast du dir vorgenommen, endlich mal etwas auszuprobieren, aber du schiebst es immer wieder vor dir her? Dann ist es jetzt an der Zeit, mutig zu sein.

Krebse werden ebenfalls Mut und Offenheit in sich tragen, was sich vor allem im Privatleben auswirkt. Dieses Sternzeichen wird diese Kraft nutzen, um endlich auf neue Menschen zuzugehen oder bereits Bekannte anzusprechen. So steht einer Seelenverwandtschaft nichts mehr im Wege. Um das zu erreichen, müssen die Krebse nur ein wenig in sich gehen und auf ihr Bauchgefühl hören.

Und auch die Jungfrauen werden in den nächsten Wochen richtig durchstarten. Nach einer Zeit des Zweifels und der Unzufriedenheit kann es jetzt nur aufwärts gehen. Die Planeteneinflüsse stehen laut Horoskop günstig für positive Veränderungen im Leben. Ist es ein neuer Partner, eine Beförderung, ein Umzug? Auf jeden Fall steht eine Veränderung bevor, auf die sich Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau schon lange gefreut haben.