Horoskop: Blumen-Vollmond im Mai – drei Sternzeichen beenden endlich ihre Pechsträhne

Manchmal scheinen die Sterne einfach in eine missliche Konstellation geraten zu sein, und das alltägliche Pech will kein Ende nehmen. Doch die Astrologie verspricht mit dem Horoskop für den kommenden Blumen-Vollmond im Mai eine Wende für drei Sternzeichen, die bisher eine Pechsträhne durchleben mussten.

Die kosmische Energie des sogenannten Blumen-Vollmondes am 23. Mai soll ihnen neue Kraft und nach einer unschönen Zeit ein unerwartetes Maß an Glück bescheren.

Horoskop: Mai-Blumen geben dem Vollmond seinen Namen

Warum überhaupt „Blumen-Vollmond“? Das liegt auf der Hand: Wegen der zahlreichen Blumen, die aktuell blühen, wird der Mai-Vollmond im Volksmund auch „Blumenmond” genannt.

Mit dem Horoskop im Blick, können sich die Stiere auf eine positive Wende freuen. Der Vollmond im Mai bringt eine Zeit der Ernte für all diejenigen, die geduldig auf bessere Tage gewartet haben. Nach einer Phase, in der es schien, als würde jedes Vorhaben von Pech verfolgt, leuchtet nun ein silberner Streif am Horizont. Der Blumen-Vollmond verspricht den Beginn einer neuen Ära voller Stabilität und Zuversicht, in der sich die Mühen der Vergangenheit endlich auszahlen.

Wendepunkt für Sternzeichen Löwe und Skorpion

Die im Sternzeichen Löwe Geborenen erleben oft, dass ihre strahlende Sonne von dunklen Wolken verdeckt wird und Pech ihren Weg kreuzt. Doch das Horoskop für den Blumen-Vollmond im Mai deutet auf eine Kehrtwende hin. Der Löwe wird sich von der Rückhand auf die Vorhand bewegen und die Schatten hinter sich lassen. Der Vollmond markiert einen Wendepunkt, an dem die Dynamik zurückkehrt und sich der Nebel des Unglücks lichtet. Es entsteht Raum für erfolgreiche Unternehmungen.

Skorpione haben vielleicht das Gefühl, dass ihre Widerstandskraft auf eine harte Probe gestellt wurde. Das Pech at sie in letzter Zeit hartnäckig verfolgt. Das Horoskop offenbart, dass der Blumen-Vollmond im Mai jedoch einen tiefgreifenden Wandel ankündigt. Die Energie des Vollmondes wird wie ein Katalysator wirken, der das Pech in Chancen umwandelt. Für Skorpione steht eine Zeit bevor, in der Selbstvertrauen erblüht und das lange Warten auf den verdienten Durchbruch endet.

Die Ankunft des Blumen-Vollmondes am 23. Mai ist also ein Hoffnungsschimmer für alle, die das Horoskop verfolgen und den Sternzeichen vertrauen. Es scheint, als würde das kosmische Roulettespiel diesmal für Stier, Löwe und Skorpion einen besonders glücklichen Ausgang finden.

