Horoskop: Jetzt knistert’s! Diesen Sternzeichen kann niemand widerstehen

Manche Menschen haben einfach eine Aura, der man sich nicht entziehen kann – eine unwiderstehliche Anziehungskraft! Diese kann sich in einigen Fällen auch auf romantische oder sexuelle Art entfalten.

Was das Horoskop damit zu tun hat? Nun, entscheidend für diese Ausstrahlung sind selbstverständlich die Charaktereigenschaften, die diese Personen auszeichnen – und bestimmte Merkmale werden natürlich durch die Sternzeichen massiv beeinflusst.

Horoskop: Diesen Sternzeichen kann niemand widerstehen

Wir verraten dir, welchen Sternzeichen du auf keinen Fall widerstehen kannst.

Den Anfang machen die Zwillinge. Offenherzig, immer freundlich – da fällt es nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Sie strahlen eine derart große Sympathie aus, dass man sie einfach gerne in seiner Nähe haben will. Die Neugier und Abenteuerlust sorgt auch dafür, dass es in einer Beziehung mit einem Zwilling niemals langweilig wird.

+++ Horoskop: Wolfsmond beschert drei Sternzeichen einen stürmischen Januar +++

Aber auch der sensible Krebs kann zum Menschenfänger werden. Aufgrund seiner Empathie und seinen Fähigkeiten als warmherziger Zuhörer gibt er seinen Mitmenschen oft wichtige Ratschläge – garniert mit einer Portion Charme und Witz. Dadurch entsteht zu Krebs-Geborenen häufig ein tiefes Vertrauensverhältnis. Seine treue Art macht ihn zudem zum perfekten Partner für eine längerfristige Beziehung.

Wenig überraschend ist auch der Löwe dabei. Löwen gelten als dominant und selbstbewusst – kein Wunder, dass sie ihr Umfeld schnell begeistern können. Sie überzeugen durch ihre Charakterstärke ihre Mitmenschen, auch wenn der ein oder andere vielleicht auch etwas neidisch auf die Löwe-Geborenen blickt und gerne genauso unerschrocken auftreten würde.

Mehr News:

Die Waage steht für Harmonie und Ausgeglichenheit – zwei Dinge, die für ein friedvolles Miteinander absolut elementar sind und die deshalb auch viele Menschen ansprechen. Die Waage kommuniziert gerne, hat ein gutes Einfühlungsvermögen, kann ihr Umfeld schnell von ihrer freundlichen Art überzeugen. Und so viel Emotion bringt natürlich auch eine Menge Romantik in potentielle Beziehungen.

Eher zurückhaltend kommen die Fische daher. Doch hinter dem vermeintlichen Mauerblümchen steckt eine zutiefst fürsorgliche Seele – und das merken die Menschen um sie herum auch. Man fühlt sich bei ihnen wohl, man weiß, dass man wertgeschätzt wird. Und von diesem Gefühl will man sich so schnell auch nicht mehr lösen.

Und zu guter Letzt: der Stier. Man kann ihm teilweise nur ungläubig zusehen, mit was für eine Freude und Leichtigkeit er durchs Leben springt. Seine Euphorie ist ansteckend, er verleitet sein Umfeld dazu, einfach mal alle Hemmungen fallen zu lassen und Spaß zu haben. Stier-Geborene sind mehr Party-Löwe als Löwen-Geborene – solche Leute will man einfach in seiner Nähe haben.