Horoskop: Finger weg von diesen Sternzeichen – Beziehung ist zum Scheitern verurteilt

Während die einen Menschen lieber ihr Single-Leben genießen und von einer Begegnung zur nächsten springen, gibt es auch absolute Beziehungstypen. Diese wollen am liebsten mit ihrem einen Partner eine Familie gründen und bis ans Lebensende zusammen sein. Doch nicht immer läuft die Suche nach dem Traumpartner optimal – und das könnte unter anderem auch an dem Sternzeichen liegen. Denn laut Horoskop gibt es drei Sternzeichen, die für eine ernsthafte Beziehung nicht zu gebrauchen sind!

Horoskop: Diese Sternzeichen besser meiden

Zu einem den temperamentvollsten Sternzeichen gehört definitiv der Widder. Er liebt es, Dinge genau auszudiskutieren, und behält zudem gerne recht. Und genau das könnte in einer ernsthaften Beziehung schnell zu Problemen führen. Denn der Schütze hasst es, sich eingeengt zu fühlen und verträgt es nicht immer, Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Daher ist es oftmals schwierig, den richtigen Kompromiss zu finden. Wer jedoch Verständnis für die Unabhängigkeit und die Sturheit des Widders hat, der hat in ihm laut Horoskop auch einen treuen und liebevollen Partner sicher.

Auch die starken Löwen könnten für manche Menschen nicht das richtige Heiratsmaterial sein. Durch ihre Dominanz und ihren Dickkopf behalten sie gerne die Kontrolle, was manchem negativ aufstoßen könnte. Löwen stehen gerne im Mittelpunkt und denken in erster Linie an ihre eigenen Vorteile. Hier ist ein kommunikativer und streitbarer Partner gefragt, der den Löwen durchaus auch zähmen und Grenzen aufzeigen kann.

Zwei Gesichter?

Das Sternzeichen, das für seine angeblichen zwei Gesichter bekannt ist, könnte auch für eine ernsthafte Beziehung schwierig sein. Vor allem bei längeren Beziehungen muss man sich laut Horoskop auf ein echtes Auf und Ab gefasst machen. Denn Zwillinge sind unheimlich neugierig und interessiert. Das hat zur Folge, dass sie schnell das Interesse an einer Person verlieren können, wenn jemand Neues in ihr Leben tritt, da diese Person dann ihr Interesse weckt. Die Geselligkeit der Zwillinge führt auch dazu, dass die Zeit mit Freunden oft der Zeit zu zweit vorgezogen wird.

Wer mit einem der drei Sternzeichen eine ernsthafte Beziehung führen möchte, sollte sich die Sache noch einmal genau überlegen. Vor allem ist es wichtig, die Eigenschaften des Partners genau zu kennen, um zu entscheiden, ob eine langfristige Beziehung möglich ist.