Horoskop: Frühlingsgefühle im März – zwischen diesen Sternzeichen funkt es gewaltig

So langsam kommt der Frühling zurück und mit den ersten Blumen und Sonnenstrahlen sprießen bei einigen Menschen auch die Frühlingsgefühle.

Oft haben wir das Gefühl, nicht beeinflussen zu können, in wen wir uns verlieben – dafür spricht auch oft das Horoskop, das vor allem einige Sternzeichen-Konstellationen als Traumpaare prognostiziert. Gleich sechs Sternzeichen sollen sich in diesem Frühjahr finden und die großen Gefühle entwickeln.

Horoskop: Diese Sternzeichen verlieben sich im März

Der kommende März scheint wie die perfekte Jahreszeit, sich ordentlich zu verlieben. Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen werden milder und die Welt wird wieder etwas heller. Die ersten Spaziergänge in Park oder Wald oder das erste Eis des Jahres steht an – perfekte Aktivitäten für ein erstes Date.

Laut März-Horoskop könnten davon vor allem sechs Sternzeichen profitieren, die in den nächsten Wochen den Weg zueinander finden. Eins der potentiellen Traumpaare bilden Widder (21. März bis 20. April)- und Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)-Geborene. Zwar haben beide unterschiedliche Eigenschaften, die einen sind chaotisch, die anderen impulsiv, doch eine Sache vereint die Sternzeichen: ihre Freiheitsliebe.

Im März merken Widder und Wassermann daher, dass man den Frühling auch gemeinsam in Freiheit genießen kann. Wenn beide Parteien dieses Freiheitsbedürfnis dazu nutzen, die Zeit zu zweit einfach zu genießen und den Dingen ihren Lauf zu lassen, könnte sich aus einem Flirt gut etwas Tieferes entwickeln.

Horoskop: Überraschende Liebesgefühle!

Die vorsichtigen Krebse (22. Juni bis 23. Juli) könnten im März überrascht feststellen, sich zu den charmanten Löwen (24. Juli bis 23. August) hingezogen zu fühlen. Mit ihrer offenen Art und ihrem temperamentvollen Auftreten zieht das Feuer-Sternzeichen die Krebse in seinen Bann, die diesmal weniger Vorsicht walten lassen. Doch auch der Löwe verhält sich untypisch, ist er doch in diesen Wochen weniger auf den Spaß an der Jagd, sondern tatsächlich an etwas Ernstem interessiert.

Überraschende Entwicklungen gibt es laut Horoskop auch in der Konstellation Waage (24. September bis 23. Oktober) und Zwilling (21. Mai bis 21. Juni). Der Frühling lässt die Sternzeichen erkennen, dass sie längst mehr als nur Freunde sind. Da geht es dann nur noch darum, wer den ersten Schritt macht, damit die Sternzeichen in den nächsten Wochen merken können, dass Liebe mindestens genauso schön wie Freundschaft sein kann.