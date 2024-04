Horoskop: Nach Sonnenfinsternis – diese 3 Sternzeichen können ihr Leben jetzt komplett umkrempeln!

Wer in sein Horoskop blickt, erhofft sich stets positive Prophezeiungen für sein eigenes Sternzeichen. Egal ob im Beruf, in der Liebe oder im sonstigen Privatleben – viele vertrauen auf die Kraft der Sterne, wenn es um bedeutende Ereignisse in ihrem Leben geht.

Dabei richtet sich auch stets große Aufmerksamkeit auf besondere kosmische Ereignisse. Ein solches haben wir gerade erst hinter uns: Am Montag (8. April 2024) kam es zu einer totalen Sonnenfinsternis, die vor allem in Kanada, den USA und Mexiko zu beobachten war. Für knapp viereinhalb Minuten schob sich der Mond vor die Sonne und sorgte am besagten Abend örtlich für plötzliche Dunkelheit.

Die totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024, von Kanada aus fotografiert. Foto: IMAGO/MediaPunch

Ein solches Phänomen am Himmel dürfte einige Sternzeichen nun dazu inspirieren, große Veränderungen in ihrem Leben anzupacken. Denn nichts steht so sehr für Wandel und Veränderung wie eine Sonnenfinsternis!

Und die beste Nachricht: Die möglichen Veränderungen im Leben der folgenden drei Sternzeichen sind alles Veränderungen hin zum Positiven!

Horoskop: Widder gelingt plötzlich ales

Du hast das Sternzeichen Widder? Dann hast du womöglich bereits gespürt, wie sich durch die Sonnenfinsternis dein Selbstvertrauen verstärkt hat. Plötzlich wirkt keine Herausforderung zu anstrengend oder ermüdend – es scheint fast so, als könnte dir alles gelingen.

Und als wäre das nicht genug, beginnt am 21. April auch noch die Stier-Phase, die noch einige Auswirkungen auf Widder-Geborene mit sich bringt. Du kannst endlich zu dir selbst finden und wirst spüren, dass du innerlich deutlich ausgeglichener und zufriedener wirst.

Wassermänner mit Power-Schub

Wassermänner hatten dieses Jahr nicht nur bereits Geburtstag (21. Januar bis 19. Februar), sondern können auch direkt mit einem Power-Schub ins neue Lebensjahr starten. Projekte und Vorhaben, die bisher schwer oder unmöglich erschienen, lassen sich nun effektiv und konsequent in die Tat umsetzen.

Und auch in der Liebe funkt es im April gewaltig. Denn der besagte Energieschub verleiht dem Wassermann eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Egal ob Single oder vergeben – mit der richtigen Person an deiner Seite warten in diesem Frühjahr einige romantische Momente auf dich.

Für Fische ändert sich alles

Veränderung kann einem zunächst auch Angst machen. Fische-Geborene sehen sich womöglich mit mehreren neuen Situationen auf einmal konfrontiert – das kann einen gut und gerne überfordern. Doch in diesen Wochen können sich Fische auf die Kraft von Jupiter verlassen, der sie durch die größten Veränderungen begleitet.

Und die warten sowohl im Beruf als auch in der Liebe. Von einem neuen (besser bezahlten) Jobangebot bis hin zu eine neuen Person, die plötzlich für Bauchkribbeln sorgt – in diesem April kann wirklich alles für dich passieren.