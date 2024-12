Horoskop: Noch vor Jahresende! Diese drei Sternzeichen erfüllen sich einen Traum

Mitte Dezember ist für viele wohl die stressigste Zeit im Jahr. Es müssen noch Unmengen an Geschenken eingekauft, das Weihnachtsessen und die Silvesterparty geplant werden. Daneben bleibt eigentlich kaum noch Luft für etwas anderes.

Doch drei Sternzeichen schaffen es laut Horoskop trotzdem. Sie erfüllen sich sogar noch in diesem Jahr einen lang gehegten Wunsche. Ob auch dein Traum noch im Dezember wahr wird, das erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: 3 Sternzeichen erfüllen sich Träume

Für viele hat der Ausblick auf das Jahresende etwas Erdrückendes. Sie denken daran, was sie wieder alles nicht geschafft haben, an die Ideen oder Wünsche, die sie nicht verwirklichen konnten. Doch sollte man sich davon nicht stressen lassen, sondern lieber motivieren, so wie es bei diesen drei Sternzeichen der Fall ist.

Horoskop: Horoskop: Zu Weihnachten klingelt es in der Kasse – 3 Sternzeichen erwartet Geldsegen

Sie fühlen sich jetzt geradezu beflügelt, werden erfüllt von einer unerwarteten Welle an Energie. Und die treibt sie nun zu bisher unmöglich gedachten Taten an. So zum Beispiel den Widder. Dieser träumt schon lang von einem Neustart, vor allem in beruflicher Sicht. Das Sternzeichen will sich endlich selbstständig machen – und packt eine im Dezember gegebene Chance jetzt ab Schopf.

Horoskop: Sie wünschen Veränderung

Auch der Krebs sehnt sich nach Veränderung. Das Sternzeichen sehnt sich nach Harmonie innerhalb der eigenen vier Wände, spürt sie jedoch nicht. Lange Zeit hat es dieses Gefühl verdrängt, doch nun bricht es aus dem Wasserzeichen heraus und es kann nicht länger warten und muss die Sache anpacken. Entweder wird es sein Zuhause jetzt umgestalten oder sich eine neue Bleibe suchen.

Und beim Schützen stehen alle Zeichen auf Abenteuer. Das Sternzeichen träumt schon so lange von einer großen Reise in ein ihm fremdes Land, ganz weit weg. Einfach alles stehen und liegen lassen und für ein paar Monate verschwinden – das wär’s. Bisher hat sich der Schütze das jedoch nicht getraut, weil ihm sein Sicherheitsgefühl davon abgeraten hat. Doch jetzt im Dezember wird sich das Sternzeichen über diesen großen Wunsch gewiss und will seinen Wunsch nun endlich in die Tat umsetzen.