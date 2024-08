Horoskop: Der September wird heiß – bei DIESEN drei Sternzeichen sprühen bald die Funken

Schien die Beziehung zuletzt etwas eingeschlafen oder mangelt es an Flirtchancen trotz lauer Sommernächte? Im kommenden Monat ist das laut Horoskop bei drei Sternzeichen Vergangenheit.

Der September könnte nämlich ein aufregender Liebesmonat werden. Und das sowohl für Vergebene als auch für Singles. Welche Sternzeichen auf Wolke sieben schweben, erfährst du hier im Liebes-Horoskop für September 2024!

Horoskop: Bei DIESEN Sternzeichen knistert es

Im September können sich drei Sternzeichen laut Horoskop auf heiße Sommer- und Herbst-Wochen freuen. Denn der Herbstanfang kommt schon am 22. September! Zuerst betroffen vom Knister-Horoskop ist Sternzeichen Löwe. Dank Venus kommen die Menschen auf dich zu und suchen deine Nähe. Deiner magnetischen Anziehung kann sich einfach niemand entziehen.

Dann stehen die Chancen natürlich besonders hoch, dass du endlich den einen besonderen Menschen findest. Dieser kann mit dir Schritt halten und deine leidenschaftliche Natur verstehen. In aktuellen Partnerschaften kann der Funke noch einmal entzündet werden. Dafür kehren Romantik und Zärtlichkeit zurück, und vielleicht wird es sogar Zeit für den nächsten großen Schritt zwischen euch.

Im September kommt deine Chance

Mit der Venus im Sternzeichen Waage kann der September nur toll werden! Der Liebesplanet sorgt dafür, dass du eine besonders intensive Zeit mit deinen Gefühlen erlebst. Singles können sich vor lauter potenziellen Kandidaten kaum retten und knüpfen neue Bekanntschaften. Die können dir im Stammcafé, im Gym oder beim Einkaufen begegnen. Genieße einfach die Aufmerksamkeit und tue das, was sich gut für dich anfühlt.

Auch das Sternzeichen Wassermann glänzt im Licht der Liebe. In Beziehungen schenkt der Liebesplanet dem Sternzeichen neue Impulse. Vielleicht wird es Zeit, zusammen etwas Neues auszuprobieren. Auch ein langgehegtes Vorhaben kann jetzt in die Tat umgesetzt werden, was euch enger zusammenschweißt. Es fühlt sich an, wie das Bauchkribbeln am ersten Tag. Du lernst ganz neue Seiten an Partnerin oder Partner kennen. Singles sollten so wenig Zeit wie möglich zu Hause verbringen, sondern ausgehen und Spaß haben.