Horoskop: Romantik-Hammer im neuen Jahr! Diese Sternzeichen lassen eine alte Liebe neu aufflammen

Einer alten Liebe eine zweite Chance geben – das ist nicht für jeden was. Doch vier Sternzeichen könnte sich laut ihrem Horoskop im neuen Jahr die Gelegenheit dazu bieten, wieder etwas mit einem ihrer Ex-Freunde oder Freundinnen anzufangen.

Welche Sternzeichen das sind und was das Horoskop 2024 noch so für sie bereithält, erfährst du in unserem Horoskop.

Horoskop: Alte und neue Liebe

Was haben die Sternzeichen Krebs, Skorpion, Steinbock und Löwe gemeinsam? Genau, sie könnten im neuen Jahr wieder in alte Muster verfallen. Alle drei neigen dazu, sich 2024 erneut für eine Ex-Beziehung zu entscheiden.

Somit wird für sie das neue Jahr nicht unbedingt ein Jahr der Veränderung oder des Umbruchs, sondern eher der Rückkehr zu Altbekanntem. Und das muss ja auch nichts Schlechtes bedeuten – solange man im Guten auseinandergegangen ist. Denn dadurch können Missverständnisse geklärt und der Funke der Liebe neu entfacht werden.

Was auf Krebs, Skorpion und Steinbock 2024 zukommt

Der Krebs fühlt sich 2024 motiviert wie nie und kann sich gleich in ein neues Liebesabenteuer stürzen. Allerdings kann er diese Energie in neue Abenteuer und Romantik oder auch in nostalgische Gefühle stecken. Denn das Wasserzeichen schwelgt gern in Erinnerungen – zum Beispiel an den Ex. Vielleicht könnte es im neuen Jahr endlich klappen?

Auch der Skorpion ist ein Wasserzeichen und könnte mit seiner Furchtlosigkeit und Leidenschaft 2024 neue Liebe finden und Abenteuer erleben. Doch sollte der Ex plötzlich wieder vor der Tür stehen, könnte er schnell Vergangenheit Vergangenheit sein lassen – obwohl Skorpione nicht für ihr Vergeben bekannt sind. Aber diese Ausnahme könnte sich für sie lohnen.

Horoskop: Ja oder nein zum Ex?

Steinböcke hingegen sind erdverbunden, suchen nach Stabilität und wollen im neuen Jahr Ausgleich finden. Gleichzeitig können sie sich auf Erfolg freuen, gewinnen dadurch Selbstbewusstsein, das für so manche verführerisch werden kann. Ihre positive Ausstrahlung könnte auch einen Ex-Partner anziehen.

Und selbst dem Löwen könnte ein Verflossener erneut über den Weg laufen – vielleicht schon im Frühjahr? Dann heißt es ja oder nein zum erneuten Versuch zu sagen. Denn auch im neuen Jahr geht die Person dem Löwen nicht aus dem Kopf.