Horoskop: Pinker Vollmond bringt Sternzeichen auf die Überhol-Spur – für sie ist jetzt alles möglich!

Huch, ein pinker Vollmond? Wer am Himmel jetzt ein irres Naturspektakel erwartet, denn müssen wir leider enttäuschen. Bei dem „Pink Moon“ handelt es sich um eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Aprilvollmond, zu der die im Frühjahr typischerweise pink erblühende Pflanze Phlox einst die indigenen Völker Amerikas inspirierte.

Bei uns ist der „Pink Moon“ besser als Ostermond oder Frühlingsmond bekannt. Der Vollmond im Zeichen des Skorpions verleiht im April ungeahnte Kräfte und verhilft gleich zwei Sternzeichen zum Karrieresprung oder mehr Geld auf dem Konto. So orakelt das aktuelle Horoskop.

+++ Horoskop: Frühlingsgefühle! Diesen Sternzeichen erwartet im April ein Liebes-Abenteuer +++

Horoskop: „Pink Moon“ bringt die Wende

Bei allen Sternzeichen sorgt der Aprilvollmond jetzt für eine aufregende Zeit. Er lässt viele in sich gehen und zu neuen Kräften finden. Das kann nicht nur im Privatleben neuen Auftrieb geben, sondern gerade im Job zu neuen Höchstformen auflaufen lassen.

Auch spannend: Horoskop: Pechsträhne ist zu Ende! Für gleich drei Sternzeichen geht’s jetzt steil bergauf

Das Karriere-Glück haben sich so in diesem Monat laut Horoskop Schütze-Geborene gepachtet. Skorpion-Vollmond sei dank, überdenkt das Feuerzeichen seine bisherigen Glaubenssätze und findet zu neuen Erkenntnissen über sich und die Welt. Schützen bekommen in diesem Monat auch einen Zugang zur Spiritualität. Wer schon immer mal mit dem Meditieren beginnen wollte, für den ist jetzt die beste Gelegenheit gekommen. Denn dem Sternzeichen hilft es dabei, sich auf seine persönlichen Wachstumsziele zu konzentrieren. In diesem Monat könnte so auch ein Karrieresprung oder eine Gehaltserhöhung winken!

Steinböcke überwinden ihre Grenzen

Der Steinbock ist vor allem für seine Zielstrebigkeit und sein geerdetes Wesen bekannt. Luftschlösser bauen? Eigentlich absolut nicht das Ding des Erdzeichens. Der „Pink Moon“ könnte laut dem Monatshoroskop bei dem Sternzeichen jetzt aber alles auf den Kopf stellen.

Diese Themen aus der Welt der Sterne könnten dich jetzt auch interessieren:

Der Vollmond inspiriert Steinböcke dazu, ihre Grenzen zu überwinden und ihre Karriereziele mit einer Wahnsinns-Energie zu verfolgen. Wem bisher seine Ängste oder Selbstzweifel im Job im Weg standen, für den könnte sich jetzt alles ändern. Auch der finanzielle Erfolg wird da nicht lange auf sich warten lassen, weiß das Horoskop.