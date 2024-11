Horoskop: Pech im Dezember! Bei diesen Sternzeichen geht alles schief

Miese Brise im Dezember. Für drei Sternzeichen sieht es im Wintermonat schlechthin gar nicht mal so gut aus. Sie müssen sich jetzt hüten, denn vor ihnen liegt ein steiniger Weg und nicht alle Wegbegleiter wollen ihnen auch nur Gutes. Das Horoskop warnt sie jetzt, bloß aufzupassen.

Vor allem auf der Arbeit könnten Stolperfallen lauern. Jetzt heißt es bloß keine Fehler zu machen. Sonst könnte es mit der Karriere ganz schnell bergab gehen. Wer laut Horoskop jetzt auf der Hut sein muss, liest du hier.

Horoskop: Blamagen und Intrigen im Dezember

Im Dezember erleben einige Sternzeichen statt einer besinnlichen Weihnachtszeit einen puren Stressmonat. Denn im Job lauern einige Hürden und auch so mancher Kollege wittert seine Chance für einen Aufstieg. Und dafür könnten sie sogar über Leichen gehen – deine Leiche, um genauer zu sein.

Zwar nicht um ihr Leben, aber um ihre Karriere müssen sich drei Sternzeichen im Dezember Sorgen machen. Intrigen, Stolperfallen und Fettnäpfchen warten nur auf sie. Es wird eine an den Nerven zehrende Probezeit – zum Glück „nur“ im Dezember.

Horoskop: Diese Sternzeichen trifft es

Ausgerechnet den Löwen trifft es im Dezember. Das per se selbstbewusste und charmante Sternzeichen kriegt es dann mit eifersüchtigen Kollegen zu tun. Die mögen es gar nicht, dass der Löwe auf der Arbeit so gut ankommt und gelobt wird. Das Sternzeichen sollte also aufpassen, wem es sein Vertrauen schenkt, um nicht hintergangen zu werden.

Der Krebs hingegen sollte sich im Dezember besser nicht so stark auf andere konzentrieren, sondern lieber auf sich selbst und seine eigene Arbeit. Sonst könnte es zu Fehlern kommen. Der Job wird für den Krebs in diesem Monat besonders anstrengend und zehrt an seinen Kräften.

Und auch der Schütze sollte aufmerksam bleiben. Zwar hat er ein beispiellos erfolgreiches Jahr hinter sich, sollte sich darauf aber nicht ausruhen und muss bis zum Ende durchhalten. Noch in den letzten Wochen des Jahres wartet so manche Herausforderung auf ihn.