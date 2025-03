Horoskop: Partielle Sonnenfinsternis steht bevor – 3 Sternzeichen werden es spüren!

Am 29. März erwartet uns ein weiteres kosmisches Spektakel: Eine partielle Sonnenfinsternis steht uns bevor! Kein Wunder, dass nun im Horoskop steht, dass dieses Ereignis die Sternzeichen beeinflusst. Tatsächlich wendet sich nun für drei von ihnen das Blatt. Ihnen steht großes Glück bevor.

Während der März für andere mit einem rückläufigen Merkur und einer rückläufigen Venus sowie einem Blutmond in der Monatsmitte so einige Steine in den Weg gelegt hat, geht es für drei Sternzeichen nun hoch hinaus. Ob auch du dazu zählst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: Sonnenfinsternis am 29. März bringt Veränderung mit sich

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis wie der am 29. März wird die Sonne eben nicht zur Gänze verdunkelt, sondern diesmal nur etwa zu einem Fünftel. Dennoch hat das Folgen für das Leben einiger Sternzeichen. Denn auch eine teilweise Sonnenfinsternis steht für Wachstum wie für Veränderung. Für drei Sternzeichen bedeutet das nun etwas sehr Gutes. Am Tag vor und nach dem himmlischen Spektakel werden sie besondere Glücksmomente erleben.

Zu den Glücklichen gehört mitunter der Stier. Er fühlt sich nun wie der Liebling des Universums. Egal welches Projekt sie rund um die Sonnenfinsternis angehen, es gelingt ihnen ohne Mühen. Und wo es vorher Probleme gab, läuft nun alles glatt. In der Liebe oder auch im Job. Expartner zeigen sich versöhnlich oder Durststrecken auf der Arbeit ziehen nun endlich vorüber. Jetzt gehst du nur noch Schritte in die richtige Richtung und dir stehen alle Türen offen. Das wird ein Monatsende voller Chancen.

Horoskop: Sie schweben auf Wolke 7

Auch Jungfrauen erzielen nun schneller Erfolge. Sie können aus alten Maschen ausbrechen, die ihnen nicht mehr guttun. Besonders glückliche Momente erlebt das Erdzeichen allerdings im Privaten, in seinen freundschaftlichen Beziehungen, aber auch in Liebesdingen. Womöglich stehen nun Themen wie eine Hochzeit oder die Familienplanung ins Haus. Nichts ist unmöglich!

Und sogar Fische erleben eine echte Glückswelle. Finanziell läuft alles rund und auf der Arbeit regnet es Lob und Anerkennung. Sollte sich im Job nun eine Chance ergeben, solltest du sie ohne zu zögern ergreifen. Grundsätzlich lohnt es sich für Fische, ihre Augen offenzuhalten. Sie könnten nun unerwartet besonderen Menschen begegnen, die ihr Leben bereichern könnten. Und auch, wer schon einen Partner hat, könnte von diesem nun liebevoll überrascht werden.