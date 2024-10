Horoskop: Neumond kommt mit voller Wucht – diese Sternzeichen müssen sich ihrer Vergangenheit stellen

Einen Tag nach der Gruselshow am 31. Oktober gibt es für drei Sternzeichen eine seltene Gelegenheit. Der Neumond steht am 1. November 2024 im Skorpion und ermöglicht laut Horoskop einen Neuanfang.

Wer also schon in Kürze Altlasten hinter sich lassen will, der hat laut Horoskop schon am 1. November 2024 die Möglichkeit dazu. Der Neumond im Skorpion eröffnet gleich drei Sternzeichen einen Neuanfang.

Horoskop: Drei Sternzeichen können endlich loslassen

Alte Wunden, die uns noch immer belasten. Tief im Inneren schmerzt es immer noch, weil wir es noch nicht ganz überwunden haben. Jeder Mensch kennt dieses Gefühl, wenn etwas noch immer nicht aus der Welt geschafft worden ist und es tagtäglich für traurige Gedanken sorgt.

Laut Horoskop haben jetzt drei Sternzeichen die Möglichkeit, ihre Altlasten hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu starten. Der Neumond im Skorpion bietet vor allem für Skorpione, Krebse und Fische die perfekte Gelegenheit diesen Schritt zu gehen.

Skorpione, Krebse und Fische – lasst endlich los!

Skorpion: Skorpione sind ohnehin für ihre Fähigkeit, tief in sich selbst und ihre Gefühlswelt zu schauen, bekannt. Sie können in dunkeln Momenten das Licht am Ende des Tunnels sehen. Diese Fähigkeit wird durch den Neumond nun nochmal verstärkt. Sie gibt Skorpionen die Chance, alte Ängste, unausgesprochene Konflikte und emotionale Verletzungen hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu wagen.

Krebs: Als Krebs trägst du das Herz nicht gerade auf der Zunge, behältst deine Gefühle häufig lieber für dich, als sie mit anderen zu teilen. Das bedeutet leider auch, dass sich immer wieder Dinge anstauen, die dich belasten. Durch den Neumond am 1. November hast du nun die Möglichkeit, bis Ende November dein Gefühlschaos aufzuräumen und wichtige Konflikte zu klären. Schaffe Unsicherheiten aus der Welt, löse Probleme. Das empfiehlt jedenfalls das Horoskop.

Fische: Du bist im Ungleichgewicht? Dich belastet etwas? Dann ist für dich als Fisch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um damit aufzuräumen. Lasse emotionale Altlasten endlich los, finde wieder deine Balance. Der Neumond im Skorpion bietet dir laut Horoskop die Möglichkeit, um endlich aufzuräumen und wieder in perfekter Harmonie zu leben.