Horoskop: Leermond schlägt zu – für diese Sternzeichen wird sich alles ändern

Unser aller Horoskop wird nicht nur durch die Sterne, sondern auch dem Mond beeinflusst. Mal sorgt die aktuelle Himmelskonstellation für gute Tage bei vielen Sternzeichen, mal sind manche Tierkreiszeichen aufgrund ihres Horoskops regelrecht vom Pech verfolgt.

Der anstehende Neumond, auch Leermond genannt, sorgt am Freitag (9. Februar) genau für solche Ereignisse. Für einige Sternzeichen wird es schwer (hier mehr erfahren), für andere stehen Veränderungen ins Haus.

Horoskop: Diesen Einfluss hat der Leermond

In wenigen Tagen ist es soweit, der Neumond – in der Schweiz auch Leermond genannt – steht an. Mehrere Sternzeichen werden von dem Neumond in diesem Februar besonders beeinflusst – darunter auch der Krebs, der Stier und der Wassermann.

Im Gegensatz zu Sternzeichen wie der Waage hält das Horoskop zum Neumond hier aber eher gute Nachrichten bereit. Denn den betroffenen Sternzeichen könnten eine einmalige Chance erhalten.

So erhalten Krebs-Geborene (22. Juni bis 23. Juli) durch die Mondstellung mehr Kraft für ihr Durchsetzungsvermögen, das sie in der aktuellen Zeit besonders brauchen. Jetzt sollten Krebs also nicht lange fackeln und sich neuen Herausforderungen stellen.

Horoskop: Auch Stiere und Wassermänner sollten Leermond nutzen

Ähnliches gilt für das Sternzeichen Stier (21.April bis 20.Mai). Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, spüren den Neumond ganz intensiv. Er weckt ihre fleißige Seite, verleiht ihnen Ausdauer und Entschlossenheit. Diese Eigenschaften sollten Stiere nutzen, um neue, praktische Lösungen für ihre Ziele zu finden.

Mehr aktuelle Themen:

Neue Energie verspricht das Neumond-Horoskop auch für den Wassermann (21.1. bis 19.2.). Der Mond am Freitag lässt die Charakterzüge der Wassermänner aufblühen und inspiriert diese dazu, sich neuen Projekten und Ideen zu widmen. Der aufkommende Tatendrang sollte unbedingt genutzt werden.