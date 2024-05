Horoskop: Muttertags-Hammer! Diese Mamas schweben im siebten Himmel

Am Sonntag (12. Mai) ist Muttertag! Und was sagt das Horoskop dazu, wie der Tag für Mütter wird?

Da der zunehmende Mond zurzeit im Sternzeichen Krebs steht, das besonders für seine Mütterlichkeit bekannt ist, könnte es ein ganz besonderer Muttertag werden. Das Horoskop sieht einen Tag voller emotionaler Momente, toller Gespräche und einer wundervollen Zeit mit den Liebsten voraus – ganz besonders für diese drei Sternzeichen.

+++ Horoskop: Herzschmerz! Liebes-Aus für drei Sternzeichen +++

Für Widder wird es ein besonders emotionaler Muttertag werden, egal ob sie nun die Mutter oder die Tochter sind. Im Plausch mit ihren Liebsten könnten am Sonntag Anekdoten, alte Geschichten und Insider-Witze wieder hochkommen oder auch das eine oder andere Fotoalbum ausgepackt werden.

Auch interessant: Horoskop: Glücksregen! Für diese drei Sternzeichen erfüllt sich jeder Wunsch

Da sind Tränen vorprogrammiert. Doch es müssen nicht unbedingt Tränen der Trauer sein, sondern auch der Freude und aus Rührung. Widder erleben einen Tag voller Liebe und Nostalgie im Kreis ihrer Familie.

Dass auch Krebse an diesem Tag eine wahre Woge an mütterlicher Liebe empfinden werden, ist dahingestellt. Schließlich steht der Mond am Sonntag in ihrem Sternzeichen. Sie können den Muttertag voll und ganz genießen. Mütter können sich jetzt richtig von ihren Kindern verwöhnen lassen und die gehen voll und ganz in dieser Aufgabe auf. Als Mutter mit dem Sternzeichen Krebs kannst du dich über die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung deiner Kinder freuen.

Mehr Themen:

Besonders über einen ruhigen Muttertag würden sich jetzt Schütze-Geborene freuen. Statt großem Trara lieber Zeit mit den Liebsten. In Nähe und Vertrauen zwischen Mutter und Kind finden Schützen an diesem Muttertag ihr großes Glück. Sei es ein Familienfrühstück oder ein schöner Spaziergang mit tiefgehenden Gesprächen. Schützen erleben jetzt einen entspannten Muttertag.