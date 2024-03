Horoskop: Seltenes Naturspektakel! Mondfinsternis beschert drei Sternzeichen den Durchblick

Laut Horoskop werden einige Sternzeichen in den nächsten Tagen wieder auf besondere Art und Weise beeinflusst. Am Montag (25. März) erwartet uns nämlich nicht nur ein Vollmond, sondern in diesem Zuge auch eine Mondfinsternis.

Dieses seltene Naturspektakel wird insbesondere bei drei Sternzeichen für einen klaren Durchblick sorgen. Im Folgenden erfährst du, welche Sternzeichen bei entscheidenden Fragen Klarheit erhalten.

Horoskop: So kommt es zur Mondfinsternis

Wir können uns darauf einstellen, dass die letzte Märzwoche mit einem Vollmond beginnt. Am Montag (25. März) wird der Mond der Sonne genau gegenüberstehen und die Erde wird sich dazwischen befinden. Deshalb erscheint uns der Vollmond bereits in der Nacht auf Montag als gelber, strahlender voller Kreis.

Auf seinem Weg schneidet der Mond während der Vollmondphase diesmal die Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne. Das passiert üblicherweise nur zwei bis dreimal im Jahr. Dadurch kommt es zu einer Mondfinsternis. Und das hat folgende Auswirkungen auf diese drei Sternzeichen.

Zwillinge

Die Mondeklipse und der verdunkelte Vollmond geben den Zwillingen die Möglichkeit, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Dies ist eine Gelegenheit, Zweifel und Unsicherheiten zu überdenken. Du beginnst zu erkennen, wie wichtig deine Perspektive ist, und entwickelst Vernunft und Klugheit in deinen Gedanken und deiner Einstellung.

Statt deine Überzeugungen automatisch als schlüssig anzusehen, bist du nun offen für andere Sichtweisen. Wenn du dich jetzt dazu entschließt, deine Gedanken auszudrücken und dich zu zeigen, wirst du feststellen, dass andere Menschen daran interessiert sind, was du zu sagen hast – und davon profitieren können.

Krebs

Dank der Lenzmondfinsternis können Krebse erkennen, was sie erfüllt und welchen individuellen Beitrag sie zur Gesellschaft leisten möchten. Du hast eine besondere Gabe, deine Mitmenschen zu verstehen und zuzuhören, ohne vorschnell zu urteilen.

Zudem bist du reflektiert und hast klare Lebensziele vor Augen. Wie kannst du diese Eigenschaften nutzen? Die Antwort wird sich spätestens um den 25. März herum zeigen.

Waage

Während der Halbschattenmondfinsternis können Waagen klar erkennen, was ihre grundlegenden Eigenschaften sind und was immer Bestand hat, sowie welche Aspekte sie Veränderungen und Lernprozessen unterziehen können und wollen.

Insbesondere in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen können diese Erkenntnisse dir helfen, Entscheidungen zu treffen und Antworten zu finden, die dein Leben einfacher machen und dich zufriedener machen werden.