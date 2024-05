Horoskop: Liebes-Desaster für vier Sternzeichen! Im Mai bricht ihr Herz

Bald ist er da, der Wonnemonat Mai! In der Regel bringt der fünfte Monat im Jahr, der vor allem der Geburtsmonat der Stiere ist, Frühlingsgefühle und gute Laune. Das Horoskop für vier Sternzeichen sagt aber alles andere als wonnige Stimmung voraus – während für andere der Himmel voller Geigen hängt, hält das aktuelle Horoskop für drei Tierkreiszeichen eher Herzschmerz bereit…

Horoskop: Mai bringt Pech in der Liebe

Eis essen, Picknick im Park oder eine laue Sommernacht auf dem Balkon – der Mai bietet vor allem Paaren viele Möglichkeiten, den Frühling zu genießen. Kein Wunder, dass Wassermänner (21. Januar bis 19. Februar) aktuell besonders unter ihrem Single-Dasein leiden und alles dafür tun, um einen Partner zu finden.

Laut Horoskop sollte das Wasser-Zeichen es dabei aber ruhig angehen lassen und den Date-Marathon der vergangenen Wochen einmal pausieren. Schließlich kosten dich die Dates immer mehr Nerven und am Ende bist du frustriert. Bevor du den Glauben an die wahre Liebe also ganz verlierst, solltest du deine Dating-Profile vorerst ruhen lassen und auch darüber nachdenken, ob diese Art des Kennenlernens überhaupt die richtige für dich ist. So sind Wassermänner ohnehin spontan und gesellig – eine unerwartete Bekanntschaft auf einer Party oder bei einer anderen Aktivität wird daher deine Vorstellungen womöglich eher erfüllen.

Auch Zwillinge brauchen im Mai (21. Mai bis 21. Juni) Durchhaltevermögen, was ihr Liebesleben angeht. So schwärmen einige Zwilling-Geborene schon länger für eine Person, bekommen diese Gefühle aber nicht erwidert. Schlimmer noch: Nehmen sich Zwillinge dieser Tage ein Herz, ihrem Schwarm die Gefühle zu gestehen, endet das laut Horoskop ziemlich sicher in einem fiesen Korb. Die nächsten Wochen können deshalb etwas hart für das Luftzeichen werden.

Horoskop: Herzschmerz auch bei diesen Sternzeichen

Einen ähnlich harten Aufprall in der Liebe erleben in den nächsten Tagen und Wochen auch Jungfrauen (21. August bis 23. September). Die rosarote Brille der letzten Zeit saß fest auf deiner Nase, doch deine vermeintlich große Liebe zeigt jetzt ihr wahres Gesicht. Unehrlichkeit und falsche Versprechen führen zum Bruch der Beziehung, der Schock bei dem Erdzeichen sitzt tief.

Liebes-Pech im Mai wartet auch auf die Fische (20. Februar bis 20. März), die sich wieder einmal in eine komplizierte Liaison gestürzt haben. Dein aktueller Crush ist aus mehreren Gründen eigentlich nicht für dich erreichbar und laut Horoskop ist es jetzt an der Zeit, diese Tatsache einzusehen. Das ist natürlich mit Schmerz verbunden – allerdings ist ein Ende mit Schrecken immer besser als ein Schrecken ohne Ende.