Horoskop: November wird zum Liebesmonat! Diese Sternzeichen können sich freuen

„All you need is love, love. Love is all you need!“ – und der Song hat schon recht. Wer schwebt nicht gerne auf Wolke sieben, lächelt bei jeder Nachricht und würde am liebsten die ganze Zeit mit seinem Liebsten kuscheln? Und auch im Herbst besteht nicht nur Rutschgefahr auf nassem Laub, auch emotional geraten manche Menschen, vor allem Singles, plötzlich ins Wanken.

+++ Monatshoroskop Zwilling: Was erwartet dich im November 2024? +++

Immerhin kennt jeder das Phänomen: Kaum werden die Tage dunkler und die Temperaturen niedriger, fühlen sich viele wieder einsamer. Und so hält auch der November für die Sternzeichen laut Horoskop allerhand bereit. Für den einen oder anderen vielleicht auch die rosarote Brille.

Horoskop: Hier wird es feurig und emotional

Skorpione aufgepasst! Der Neumond bringt nicht nur neuen (Liebes-)Schwung in dein Leben, sondern schweißt dich und deinen Partner auch enger zusammen. Und für Schützen-Kinder weht der Herbst nicht nur die Blätter um die Nase, sondern bringt auch frischen Wind in die Beziehung. Auch auf Singles könnte ein spannendes Abenteuer warten.

+++ Horoskop: Glückswelle steht bevor – für SIE werden alle Träume wahr +++

Bei Steinböcken sorgt Venus ab dem 11. November für reichlich Energie, die der Beziehung tiefere Wurzeln verleiht. Doch für die Fische beginnt in diesem Monat ein neues Kapitel. Nicht nur alte Missverständnisse werden geklärt, auch Singles haben die Chance auf die ganz große Liebe.

Widder, Skorpione und Krebs aufgepasst! Die Liebe wartet

Widder-Menschen hingegen sorgen für neuen Schwung in der Liebe. Mit mutigen Worten und Entscheidungen kann die Beziehung jetzt weiter gestärkt werden. Und auch Alleinstehende sollten die Augen offen halten: Ein Flirt könnte sich schneller entwickeln, als man denkt. Außerdem kann es für Skorpione heiß hergehen. Ab dem 11. November, wenn Venus im Steinbock steht, verstärkt sich dieser Wunsch und bringt Beständigkeit in die Liebe.

Krebse können sich auf eine magische Zeit der Liebe freuen. Nicht nur Paare finden neue Liebes-Rituale, auch Singles können bei einer spontanen Begegnung Herzklopfen bekommen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Ob es nur ein Flirt ist oder doch die große Liebe? Das steht wohl noch in den Sternen.