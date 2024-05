Horoskop: Singles aufgepasst! Diese drei Sternzeichen finden noch im Mai ihr Liebes-Glück

Romantische Spaziergänge durch die Natur, gemütliche Film-Abende auf dem Sofa oder Kuscheln im Bett – hach, Liebe kann so schön sein! Und an alle Singles da draußen: Auch ihr werdet noch euren passenden Deckel finden. Das Horoskop weiß, wer noch im Mai den Partner oder die Partnerin fürs Leben findet.

Verliebt, verlobt, verheiratet: Für viele bleibt das die ideale Lebensvorstellung. Nur die passende Person für all diese Vorhaben zu finden, gestaltet sich manchmal ziemlich kniffelig. Immerhin muss vieles passen. Man muss sich gleichzeitig attraktiv, aber auch charakterlich gut finden. Gute Nachrichten hat das Horoskop jetzt für Widder, Zwillinge und Fische parat! Ihr werdet euch sehr bald verlieben.

Das Horoskop sagt Liebes-Glück voraus – das musst du wissen

Richtig rund in der Kiste geht es beim Single-Widder – du bist aktuell besonders sexy und hast große Lust auf einen heißen Flirt. Es könnte also mit dem Verlieben klappen! Du fühlst dich von deinem Partner sehr angezogen. Da liegt Erotik in der Luft – unbedingt genießen!

Nicht anders sieht es bei den Zwillingen aus. Die Sterne bescheren dir gerade einen echten Höhenflug in Sachen Liebe – es funkt! Lass deine Gefühle heraus. Du hast zurzeit ein heißes Techtelmechtel am Start. Vielleicht wird aus deiner Affäre schon bald dein fester Schatz für die Zukunft.

Sexy Flirt für alle Fische

Und auch bei den Fischen prickelt es derzeit ordentlich: Venus und Neptun bescheren dir gerade ein echtes Hochgefühl. Ein sexy Flirt wartet auf dich. Genieß einfach die Vertrautheit und Zärtlichkeit gemeinsam mit deinem Schwarm. Es könnte ziemlich intensiv werden.

