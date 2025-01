Horoskop: Liebescomeback? Bei diesen drei Sternzeichen kommen wieder alte Gefühle hoch

Neues Jahr, neue Liebe? Oder ist der Ofen vielleicht bei der alten Flamme doch noch nicht ganz aus? Laut Horoskop stehen die Sterne tatsächlich nicht schlecht, dass es zwischen ehemaligen Liebhabern wieder knistert.

2025 wollen viele Menschen einen Neuanfang starten – auch in der Liebe. Doch bei manchen setzen sich die verdrängten Gefühle für eine alte Liebschaft nun endgültig wieder durch. Drei Sternzeichen könnten noch vor Ende des Monats Januar vor einem Liebescomeback stehen.

Horoskop: Liebescomeback oder Liebeskummer?

Aus einer Beziehung ausbrechen, um wieder zu sich selbst zu finden. Diese Absicht haben auch einige Steinböcke 2025 verfolgt. Indem zum Anfang des Jahres der Fokus auf die persönliche Entwicklung gelegt wurde, sind die dunklen Gedanken verschwunden und der Steinbock kann wieder klarer und rationaler auf vergangene Situationen schauen. Das ermöglicht eine vollkommen andere Betrachtungsweise und die Möglichkeit alte Fehler nicht zu wiederholen. Vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um sich bei dem im Erdkreiszeichen Geborenen zu melden und einen zweiten Versuch zu wagen.

+++ Monatshoroskop Wassermann: Was erwartet dich im Januar 2025? +++

Andersherum könnte es sein, dass der Fisch zum Hörer greift und sich bei der verflossenen Liebe wieder meldet. Immerhin kreisen seine Gedanken unentwegt um die eine Person und die Frage, ob es nicht doch noch eine Chance auf ein Liebescomeback gibt. Das Kribbeln im Bauch darf jedoch nicht überinterpretiert werden. Denn vor einem Neustart gilt es alte Streitpunkte aufzuarbeiten, ansonsten könnte ein zweiter Anlauf schneller wieder scheitern als gedacht.

Noch mehr aktuelle News:

Die Jungfrau wird dagegen vor allem von großer Leidenschaft und sexuellen Bedürfnissen getrieben. Zu gerne möchte sie sich wieder auf ein wildes Abenteuer mit einer früheren Affäre einlassen. Doch was zunächst locker und unkompliziert beginnt, kann schnell wieder in Liebeskummer enden. Denn das Sternzeichen schafft es nur selten, den Kopf komplett auszuschalten. Und ehe es sich versieht, kommen alte Gefühle hoch, die womöglich nicht erwidert werden. Hier sollte das Risiko also besser genau abgewogen werden.