Liebes-Horoskop: Droht jetzt das Aus? Vollmond im Löwen zwingt dich zur Entscheidung

Um die Liebe kämpfen oder endlich loslassen und den Partner gehen lassen? Vor diese Frage stellt der Vollmond im Löwen zwei Sternzeichen im Februar. Bei ihnen steht eine Entscheidung an, die sich schon länger anbahnt. Am 12. Februar könnte es so weit sein.

Bis dahin versuchen sich die Sternzeichen in der Balance zwischen Leidenschaft und Kompromissen. Doch wenn der Vollmond dann im Löwen aufgeht, können sie ihre Beziehung so nicht weiter ihren Lauf nehmen lassen.

Lohnt es sich noch, um diese Liebe zu kämpfen? Mit dieser Frage werden laut Horoskop nun zwei Sternzeichen konfrontiert.

Liebes-Horoskop: Zusammen oder getrennt?

Wenn die eigene Beziehung ins Wanken gerät, stellt man sich häufig die Frage, ob es noch Sinn ergibt, weiterzumachen. Spätestens mit dem Löwe-Mond am 12. Februar ist der Moment für zwei Sternzeichen gekommen, sich nun für oder gegen die Beziehung zu entscheiden, in der sie gerade stecken.

Das könnte auch eine positive Wirkung auf die Beziehung haben. Denn durch ein klares Bekenntnis wird die Verbindung zum Partner noch einmal gefestigt und gestärkt. Genau diese Stabilität und Beständigkeit ist das, wonach der Stier sich sehnt. Um sich in seiner Beziehung endlich sicher zu fühlen, muss er lange schwelende Streitthemen nun endlich ansprechen und seinen bisher unterdrückten Gefühlen freien Lauf lassen.

Liebes-Horoskop: Sternzeichen müssen entscheiden

Mut zur Wahrheit, eine Aussprache initiieren, auch wenn es Unruhe reinbringt – das ist die einzige Möglichkeit für den Stier, wie er weitermachen kann. Denn er muss sich selbst klar werden, ob seine Bedürfnisse bei seinem Partner auch erhört und erfüllt werden. Der Vollmond im Löwen hilft ihm dabei, klar zu sehen und notfalls Konsequenzen aus den gefundenen Wahrheiten zu ziehen.

In dieser schwierigen Zeit ist das Sternzeichen nicht alleine. Auch der Skorpion reflektiert nun unablässig seine Beziehung. So vermisst das Sternzeichen die einstige Leidenschaft oder hat womöglich alte Wunden noch nicht geheilt. Der Skorpion muss nun ehrlich zu sich selbst sein. Ist diese Liebe noch am Leben oder nur noch eine Erinnerung, an die sich das Wasserzeichen klammert?

Darüber solltest du dir besser schnell klar werden, um im Gespräch mit deinem Partner über deine Gefühle zu sprechen und die Flamme der Leidenschaft zu schützen, bevor sie vollends erlischt.