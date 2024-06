Horoskop: Jupiter im Zwilling sorgt für irre Wende – SIE erwartet das Glücks-Jahr ihres Lebens!

Laut Horoskop wird für drei Sternzeichen dieses Jahr besonders spannend. Am 25. Mai ist der Glücksplanet Jupiter nämlich in die Zwillinge gewandert und bleibt dort bis zum Juni 2025.

Damit besteht eine Chance auf eine gute Zeit voller Hoffnung, Entdeckerlust und Veränderungen bis zum nächsten Jahr! Welche drei Sternzeichen es sind, erfährst du hier.

Horoskop

Der Jupiter steht in der Astrologie für Glück, Optimismus, Freiheit und Fülle. Für uns Menschen bedeutet dies, dass wir in Zukunft deutlich mehr Zuversicht haben und voller Energie neue Dinge anpacken können. Der Glücksplanet ist nun in den Zwillingen gelandet. Im Horoskop bedeutet das jetzt eine neugierige und aktive Energie. Der positiven Jupiter-Energie gibt das deutlich Schwung und macht es allen einfacher, sich besser auf Neues einzulassen und Veränderungen zu zelebrieren.

Vor allem drei Sternzeichen könnten richtig viel von der Wanderung des Glücksplaneten mitnehmen und im nächsten Jahr richtig abräumen. Auf sie kommen viele Erlebnisse und Änderungen zu. Sei aber gewarnt: Wenn der Jupiter zu viele Neuerungen mitbringt, könnten wir uns schnell überfordert fühlen oder mit weniger Bedacht handeln.

Große Änderungen für DIESE drei Sternzeichen

1. Sternzeichen Widder

Für den Widder wird sich besonders das Selbstbild und die eigene Kommunikation verändern. Widder verspüren Abenteuerlust und kriegen den Drang, neue Dinge auszuprobieren. Du lässt dir keine Chance zum Lernen durch die Lappen gehen! Dafür wirst du mit vielen neuen Erkenntnissen belohnt und veränderst nicht nur dein Bild von der Welt, sondern auch von dir selbst. Es wird unglaublich sein, was du alles schaffen kannst, wenn du nicht aufgibst.

2. Sternzeichen Krebs

Ab dem 25. Mai wird Jupiter bei Krebsen laut Horoskop vor allem die Kreativität aufdrehen. Du entdeckst eine komplett neue kreative Ader und lernst gleichzeitig besser, dich selbst zu verstehen. Jupiter hilft dir sogar, ganz neue Seiten an dir zu entdecken. Damit kannst du sogar ein paar lang aufgeschobene Träume in Erfüllung gehen lassen.

3. Sternzeichen Jungfrau

In den nächsten Monaten geht es der Jungfrau vor allem um Ziele und Ambitionen. Mit Jupiter an deiner Seite erwarten dich auf jede Menge Erfolge. Du wirst besonders beruflich über dich hinauswachsen und neue Herausforderungen bewältigen. Jeder Erfolg bietet dir neue Chancen zum Lernen. Diese musst du unbedingt nutzen, damit deine Erfolgswelle nicht abreißt!