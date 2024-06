Horoskop: Jupiter im Zwilling sorgt für irre Wende – SIE erwartet das Glücks-Jahr ihres Lebens!

Das Horoskop sagt eine aufregende Zeit voraus! Endlich ist es so weit, denn der Jupiter, der als Glücksplanet bekannt ist, ist am 25. Mai in die Zwillinge gewandert und wird dort jetzt ein ganzes Jahr bleiben. Bis Juni 2025.

Das bedeutet für uns alle, dass wir voller Hoffnung auf eine gute Zeit voller Entdeckungen und Veränderungen blicken können. Die Chancen stehen dafür nicht schlecht. Aber bei drei Sternzeichen stehen sie sogar besonders gut, denn sie erwartet das Glücks-Jahr ihres Lebens. Ist auch deins dabei?

Horoskop: Jupiter und Zwillinge bringen ungeahnte Energien

Der Jupiter steht in der Astrologie für Glück, Optimismus, Freiheit und Fülle. Das gibt uns mehr Zuversicht für die Zukunft und volle Power für Neuanfänge. Die Verbindung mit den Zwillingen sorgt für eine aktive und sprudelnden Energie. Von dieser positiven Jupiter-Energie profitieren im kommenden Jahr, insbesondere drei Sternzeichen.

Widder-Geborene können sich freuen, denn ihr Selbstbild und ihre Art etwas zu kommunizieren, werden sich positiv verändern. Sie packt eine neu gewonnene Abenteuerlust und sie haben immer Lust, etwas Neues auszuprobieren. Die Wissenslust wird sie durchdringen und sie werden jede Chance zur Selbstoptimierung nutzen. Das wird zu weitreichenden Erkenntnissen führen, dass nicht nur ihr Bild von der Welt, sondern vor allem von sich selbst verändern. Widder-Geborene werden überrascht sein, was auf einmal alles möglich ist, wenn sie nur dranbleiben.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen werden besonders profitieren

Krebs-Geborene können sich auch auf ein besonderes Jahr freuen. Für sie wird es ein sehr kreatives Jahr. Krebse lernen dabei ihre kreative Ader ganz neu zu entdecken und dabei gleichzeitig, auch sich selbst viel besser zu verstehen. Das Aufeinandertreffen von Jupiter und Zwillingen kann für Krebse bedeuten, dass sie endlich Träume wahr werden lassen können, die sich sie schon über Jahre sehnlichst wünschen. Krebse können dabei eine ganz neue Seite an sich entdecken.

Ebenfalls von der Verbindung von Jupiter und Zwillingen werden Jungfrauen profitieren. In den nächsten Monaten steht alles im Zeichen von ihren Zielen und Ambitionen. Und sie können sich darauf freuen, denn es wird mit jeder Menge Erfolg verbunden sein. Das werden Jungfrau-Geborene besonders in Job merken.

Denn hier werden sie über sich hinauswachsen und Herausforderungen annehmen sowie diese mit Bravour meistern. Je mehr Erfolg Jungfrauen haben, desto mehr Chance ergeben sich für sie noch mehr zu lernen und so weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Mutig sein und dranbleiben, dann steht dem Glück nichts mehr im Wege.