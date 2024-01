Horoskop: Du kommst im Leben nicht vorwärts? Dann könnte dein Sternzeichen schuld sein

Oft hört man es von Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern: Für manche Menschen läuft das Leben gefühlt perfekt. Traumjob, Familienglück und Geld im Überfluss. Bei all den Geschichten, die man so von seinen Mitmenschen hört, hat man oft das Gefühl, dass man selbst im Leben nicht so recht vorankommt.

Ein Blick ins Horoskop verrät: Manchmal kann man gar nichts dafür. Denn es gibt Sternzeichen, die es von vornherein schwerer im Leben haben. Vor allem diese vier Sternzeichen können dafür verantwortlich sein, dass es nicht so läuft wie geplant.

Horoskop: Für diese vier Sternzeichen läuft es nicht immer gut

Das Sternzeichen Waage, vom 23. September bis zum 22. Oktober, hat es laut Horoskop manchmal schwerer als andere. Durch das große Harmoniebedürfnis umgehen Waagen oftmals die Konflikte. Während es in einigen Situationen zwar durchaus sinnvoll ist, seine Meinung zurückzuhalten, sollte man in anderen Situationen auch mal seine Meinung kundtun. Waagen vernachlässigen oft ihre eigenen Bedürfnisse, was sowohl im Job, als auch im Privatleben negative Folgen haben kann. Der entscheidende Tipp an alle Waagen lautet daher: Traut euch auch mal was.

Auch Skorpione haben es nicht immer leicht im Leben. Durch ihre Leidenschaftlichkeit und ihr dadurch schnell aufbrausendes Wesen haben sie ihre Emotionen nicht immer unter Kontrolle. Misstrauen und Eifersucht sind die Folge, was sowohl berufliche als auch private Beziehungen auf eine harte Probe stellen können.

Auch für sie kann es schwer sein

Das Sternzeichen Krebs hat auch eine sehr emotionale Seite. Das kann dazu führen, dass sie sich von Herausforderungen einschüchtern lassen und vor ihnen zurückschrecken. Aber genau das ist der Fehler: Neue Chancen werden so nicht genutzt. Ganz ähnlich sieht es beim Sternzeichen Fische aus: Durch ihre Kreativität und Tagträumerei verlieren sie oft den Bezug zum Alltag. Bleib bei der Sache!

Auch wenn ein Blick ins Horoskop verrät, dass es diese vier Sternzeichen etwas schwerer haben können: Mit einer gehörigen Portion Mut und Selbstvertrauen schaffen auch sie den Weg aus der kleinen Krise.