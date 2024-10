Horoskop an Halloween: Für dieses Sternzeichen wird der Grusel-Tag zum Albtraum

Über der Halloween-Nacht am 31. Oktober hängt Jahr für Jahr ein mystischer Schleier. Kein Wunder, wenn im herbstlichen Nebel Hexen, Vampire, Zauberer und sonstige Gruselgestalten um die Häuser ziehen.

Bei einem derart übersinnlichen Abendprogramm ist es alles andere als abwegig, auch mal einen Blick in die Sterne und damit ins eigene Horoskop zu werfen. Denn auch die Kräfte des Kosmos wirken sich auf die Stimmung am Halloween-Abend aus.

Für ein Sternzeichen könnte der 31. Oktober tatsächlich zum Reinfall werden.

Halloween-Horoskop: Dieses Sternzeichen hat es schwer

Die jüngere Generation verbringt Halloween meist ganz klassisch und zieht in bunten Kostümen von Tür zu Tür, um „Süßes oder Saures“ verlangen. Wird man etwas älter, nimmt man den Abend häufig zum Anlass, um sich mit ein paar Freunden bei Horror-Filmen auf der Couch zu gruseln. Und im Erwachsenenalter wird aus dem Halloween-Abend meist ein „normaler“ Party-Abend, der wohl nur noch durch ein paar saisonale Kürbis- oder Spinnweben-Dekorationen ein bisschen Grusel-Stimmung verströmt.

Aber geht ja alles voll in Ordnung – schließlich steht ja das gesellige Beisammensein in jedem Fall im Vordergrund.

Doch gerade solche Halloween-Partys können für ein Sternzeichen am 31. Oktober zu einem wahren Negativ-Erlebnis werden. Grund dafür ist der Mars. Der sorgt nämlich dafür, dass ein Tierkreiszeichen just an diesem Abend nur noch ein Schatten seiner selbst ist und nichts so wirklich gelingen will.

Löwe erlebt Halloween-Albtraum

Die Rede ist vom Sternzeichen Löwe. Ihm steht in diesem Jahr womöglich ein eher unangenehmes Halloween bevor. Dabei sind Löwen eigentlich als selbstbewusste Party-Helden bekannt – doch davon ist am 31. Oktober kaum etwas zu sehen. Unsicherheiten schleichen sich ein, man kommt mit seinen Mitmenschen heute einfach nicht auf eine Wellenlänge. Pläne zerschlagen sich, Vorhaben klappen nicht – hier herrscht großes Enttäuschungspotenzial.

Gut möglich, dass Löwe-Geborene ein dickes Fell brauchen, um diesen Grusel-Abend zu überstehen.