Horoskop: Feiern bis zum Umfallen! Diese Sternzeichen haben keine Party-Bremse

Der Zug hat bekanntlich keine Bremsen und diese drei Sternzeichen ebenso wenig. Zumindest beim Feiern kennen sie kein Limit – sie lieben es nun mal zu feiern. Die Erklärung dafür liefert das Horoskop. Und: Oh Wunder, oh Wunder, alle drei sind Feuerzeichen.

Doch das Horoskop verrät dir nicht nur, wer die absoluten Partyanimals sind, sondern auch, wer ins genaue Gegenteil umschlägt.

+++ Horoskop: Endlich erfüllt sich für diese Sternzeichen ein Traum +++

Horoskop: Party-Sternzeichen am Himmel

Wenn es ums Feiern geht, dann ist der Widder sofort dabei. Als Feuerzeichen lädt er gerne selber ein und kümmert sich um die Planung. Sollte das jemand anderes übernehmen, könnte der Termin ja am Ende möglicherweise gar nicht erst stattfinden. Und das wäre ja schade.

Auch interessant: Horoskop: Vollmond beschert drei Sternzeichen harte Zeiten – wen trifft es?

Und zum Feiern braucht der Widder nicht einmal einen besonderen Grund. Er liebt es einfach, das Leben und seine Jugend zu genießen. Mit dem Sternzeichen kann man auf jeden Fall stets eine gute Zeit haben. Doch da ist es nicht das einzige.

Horoskop: Diese Sternezichen sind Party-Muffel

Denn wenn der Schütze das Wort ‚Party‘ hört, dann gibt es kein Halten mehr. Ergreift ihn das Party-Fieber, wird auch mal von einer zur nächsten Feier gehopst. Nur ein Plan an einem Abend? Nein, Schützen haben das Party-Hopping perfektioniert. Und wenn das Sternzeichen auch nur kurz auf einer Feier zu sehen ist, dann holt es alles aus der Zeit raus und wackelt ordentlich ab. Mit dem Schützen ist eine wilde Partynacht garantiert.

Mehr Themen:

Und was wäre eine Party ohne einen Löwen? Als aufmerksamkeitsliebendes Sternzeichen steht der Löwe gerne auf jeder Feier im Mittelpunkt, zeigt sich im coolen Outfit und feiert, was das Zeug hält. Das Sternzeichen weiß einfach, wie es alle Blicke auf sich ziehen kann – und wo es sich am besten feiern lässt.

Ganz im Gegensatz dazu Fische und Jungfrauen. Sie sind absolut keine Partymäuse, bleiben entweder lieber alleine oder sind nicht für spontane Abende zu haben. Die introvertierten Sternzeichen bleiben lieber zu Hause.