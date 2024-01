Horoskop: Chaos wegen Eismond! Diese Sternzeichen haben es jetzt besonders schwer

In den Tagen rund um den vergangenen Vollmond am Donnerstag (25. Januar) könntest du tief in dir eine Veränderung gespürt haben. Hast du in der letzten Zeit eine innere Unruhe verspürt? Vielleicht warst du manchmal etwas ruhelos oder aufgeregt, ohne dass es einen offensichtlichen Grund dafür gegeben hat. Vielleicht warst du auch einfach besonders emotional. Vielleicht bist du es sogar immer noch.

All das könnte mit deinem Sternzeichen zusammenhängen. Laut Horoskop haben nämlich vier Sternzeichen besonders sensibel auf den Vollmond, der im Januar auch Eismond genannt wird, reagiert. Sie sind in den Tagen davor und danach kaum wiederzuerkennen!

Horoskop: Krebs und Fische mit überraschenden Launen

Der Krebs wird stark vom Mond beeinflusst, was seine wechselhaften Launen erklärt. Wenn du als Krebs in diesen Tagen Rastlosigkeit und innere Unruhe verspürst, könnte der Vollmond der Grund sein. Abendliche Meditation und Konzentrationsübungen können helfen, deine innere Ruhe zurückzugewinnen und besser zu schlafen. Du kannst auch die positive Energie des Vollmonds nutzen, indem du Mondwasser ausprobierst.

Als Sternzeichen Fisch reagierst du besonders sensibel und emotional auf deine Umgebung. Mit einem feinen Gespür für Menschen und Situationen sowie einer Neigung zum Verträumten beeinflusst der Mond dein Wesen. Insbesondere während des Vollmonds neigen Fische dazu, noch emotionaler auf Begegnungen und Situationen zu reagieren. Deine Gefühle können schnell überwältigend sein und es kommt vielleicht sogar vor, dass du ohne ersichtlichen Grund weinst.

Horoskop: Jungfrau und Skorpion leiden ebenfalls unter Vollmond

Auch die Jungfrau gerät durch den Vollmond leicht aus ihrer gewohnten Ruhe, was auf den ersten Blick überraschend wirkt, da Jungfrau-Geborene im Allgemeinen als sehr strukturiert und organisiert gelten.

Doch der Vollmond bringt ihre Emotionen zum Vorschein, und so fühlen sich Jungfrauen um diese Zeit oft, als ob das Chaos um sie herum zunimmt und sie den Boden unter den Füßen verlieren. In Wirklichkeit sind es jedoch nur die Gefühle, die ein wenig verrückt spielen.

Der Skorpion präsentiert sich oft selbstbewusst und siegessicher. Dahinter verbirgt jedoch einen weichen Kern, der erst mit der Zeit zum Vorschein kommt. Als emotionale Wesen werden Skorpione von starken Gefühlen überwältigt. Deswegen reagieren auch sie sensibel auf Mondphasen. Der Vollmond kann bei ihnen einen unerklärlichen Tatendrang auslösen, sie unruhig machen und möglicherweise in Grübeleien und Gedankenwelten versinken lassen.