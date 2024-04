Horoskop: Chaos im April! Dieser Tag bringt für alle Sternzeichen großes Unheil

Das Horoskop warnt jetzt vor einem extrem seltenen Ereignis, das Energien freisetzen wird, die viele noch nie in ihrem Leben gespürt haben. Egal für welches Sternzeichen – dieser Tag im April bringt laut Horoskop nichts als Chaos. Grund dafür ist eine ungünstige Planetenkonstellation.

Horoskop-Chaos für alle Sternzeichen

Wenn sich Jupiter und Uranus im Sternzeichen Stier am Himmel treffen, kann das nichts Gutes bedeuten. Denn obwohl Jupiter für Glück und Erfolg steht, bringt Uranus Unruhe rein. Bei dem Planeten weiß man nie so richtig, was er bewirkt. Er kann für Überraschungen und unerwartete Veränderungen im Leben sorgen. Doch er steht auch für Revolution, Rebellion und Zerstörungen.

Glück gegen Unglück also – eine gefährliche Mischung. Bei diesem Kampf am Himmel kann nur Chaos die Folge sein. Und dann kommt auch noch das Sternbild Stier ins Spiel. Hierbei dreht es sich oft um das persönliche Liebesleben, um Geld, aber auch um Beauty und Komfort. In diesen Bereichen könnte es demnach nun zu Umbrüchen und drastischen Veränderungen kommen. Ob mit positiven oder negativen Auswirkungen? Wer weiß das schon.

Horoskop: Das ist der unheilvolle Tag

Dieses Aufeinandertreffen der drei Variablen geschieht allerdings sehr selten, da sich die zwei Planeten nur alle 14 Jahre treffen und zusammen mit dem Sternzeichen dauert es dann noch länger, bis sich alle wieder am gleichen Ort versammeln. Zuletzt passierte das 1941. Am Samstag, den 20. April, ist es jetzt wieder so weit.

Worauf alle Sternzeichen rund um den Samstag achten sollten, sind ihr Liebesleben und ihre Besitztümer. Doch solltest du dich jetzt nicht krampfhaft an dem festhalten, was du schon hast. Nutze die kosmische Energie doch für Veränderungen. Sobald sich eine Option eröffnet, könntest du spontan zuschlagen und richtig durchstarten. Ob in der Liebe, im Lotto oder bei einer Investition. Jede Entscheidung könnte dein Leben nachhaltig beeinflussen – positiv oder auch negativ.