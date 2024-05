Horoskop: Rabenmutter oder beste Mama der Welt? Ganze sechs Sternzeichen haben’s drauf!

Nicht nur rund um den Muttertag ist klar: Mutter zu sein ist eine der größten Herausforderungen im Leben. Um ein Kind großzuziehen, bedarf es vieler Eigenschaften und Fähigkeiten. Freundlich, verständnisvoll, einfühlsam, rücksichtsvoll – die Liste der Attribute, mit denen viele eine gute Mutter beschreiben würden, ist lang. Natürlich ist jede Mutter anders. Ein Blick ins Horoskop verrät jedoch, welche Sternzeichen die besten Mütter sind.

Abenteuerlustig und risikofreudig oder eher fürsorglich und vorsichtig? Jede Mutter ist individuell und hat ihren eigenen Erziehungsstil. Sechs Sternzeichen stehen ganz oben auf der Liste als beste Mutter.

Horoskop verrät: Stiere, Krebse und Schützen haben’s drauf!

Stier-Mamas gehen in ihrer Rolle richtig auf. Sie sind liebevoll und absolute Familienmenschen. Dank ihres Organisationstalents schaffen sie den Spagat zwischen Kind, Haushalt und Job scheinbar mühelos. Außerdem lassen sie sich laut Horoskop nicht so schnell aus der Ruhe bringen und sind oft ziemlich entspannt. Entspannt sind auch die Mütter mit dem Sternzeichen Krebs: Krebse sind sensibel und einfühlsam, deshalb haben sie immer viel Verständnis für das Verhalten ihres Kindes.

Auch interessant: Horoskop: Blumen-Mond kommt – drei Sternzeichen werden zu Glückspilzen

Für Krebs-Mamas dreht sich alles um das eigene Kind und die Bindung ist laut Horoskop oft die stärkste von allen Sternzeichen. Schützen haben einen etwas anderen Erziehungsstil. Mit ihnen kann man wirklich Pferde stehlen. Sie sind abenteuerlustig und sorgen dafür, dass es ihren Kleinen nie langweilig wird!

Löwen, Steinböcke und Fische auch oben dabei

Auch die selbstbewussten Löwen stehen ganz oben auf der Liste der Top-Mamas. Sie wollen ihre Kleinen vor allem zu starken, willensstarken und selbstbewussten Menschen erziehen, die voller Tatendrang ihr eigenes Leben leben. Sie zeigen ihren Kindern immer wieder Neues und ermutigen sie, auch mal etwas auszuprobieren.

+++ Horoskop: Drei Sternzeichen brauchen dringend Urlaub – HIER können sie am besten relaxen +++

Die Steinböcke-Mamas sind etwas anders. Sie sind sehr konsequent und lassen es nicht auf endlose Streitereien ankommen, sondern finden bei Reibereien immer eine vernünftige und konsequente Lösung. Mit ihrer ruhigen und friedlichen Art haben sie viel Geduld mit ihren Kindern.

Das könnte dich auch interessieren:

Last but not least gehören die Fische laut Horoskop auch zu den besten Müttern. Statt auf Schimpfen und Strafen setzen sie auf Zuneigung und Kuscheln. Wenn es in der Schule mal nicht so gut läuft, begleiten Fisch-Mamas ihre Kleinen verständnisvoll durch den Tag. Ihr Erziehungsstil lässt sich als sensibel, einfühlsam und intuitiv beschreiben.

Aber natürlich ist klar: Nur weil diese sechs Sternzeichen laut Horoskop die besten Mütter sind, sind die anderen Sternzeichen keineswegs Rabenmütter!