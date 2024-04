Horoskop: Rosa Mond steht kurz bevor – für diese Sternzeichen ändert er alles!

Der Vollmond im April wirft seine Schatten voraus! Das wichtige astrologische Phänomen wird in diesem Monat von Dienstag (23. April) auf Mittwoch (24. April) stattfinden und einen Einfluss auf das Horoskop eines jeden Einzelnen haben.

Für drei Sternzeichen hat der Rosa Mond, wie der Vollmond im April auch genannt wird, aber mehr zu bieten als für andere. Seine Kraft könnte das ganze Leben der Betroffenen verändern.

Horoskop: Rosa Mond bringt wichtige Erkenntnisse

Der Rosa Mond im April hört sich nicht nur besonders an, in Hinblick auf das eigene Horoskop spielt er tatsächlich eine wichtige Rolle. Der Vollmond, der auch Pink Moon genannt wird, soll den Blick für die Realität schärfen und dadurch automatisch wichtige Erkenntnisse bringen.

Zusätzlich steht der Vollmond am 23. April im Zeichen des Skorpions, was eine besonders intensive Zeit noch unterstützt. Für Stier-Geborene (21. April bis 20. Mai) richtet sich der Scheinwerfer des Mondes vor allem auf das Beziehungsleben. Konflikte und Gegensätze zwischen Partnern dringen plötzlich an die Oberfläche und sind nicht mehr zu ignorieren. Und gerade während des Rosa Mondes sollten sich Stier-Geborene diesen Dingen stellen und in die Kommunikation gehen.

Hilfe gibt es dabei vom herrschenden Planeten des Stieres, der Venus. Dieser steht während des Vollmondes im Widder, verleiht Stieren so den nötigen Mut, Dinge auszusprechen und Entscheidungen zu treffen. Auch wenn diese vielleicht schmerzhaft sind, werden sie das Leben der Stiere nachhaltig verbessern.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen hinterfragen ihr Leben

Menschen, die im Sternzeichen des Skorpions (23. Oktober bis 21. November) geboren sind, werden ebenfalls vor Entscheidungen gestellt. Nicht nur beim Thema Beziehungen, sondern auch im Beruf haben sie in diesen Wochen das Gefühl, das alles gegen sie läuft. Immerhin: Der Vollmond ermutigt die Skorpione gleichzeitig dazu, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht von anderen Meinungen aus der Bahn werfen zu lassen, sondern auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

Steinböcke sollten dagegen ihre eigene Gefühls- und Traumwelt auf den Kopf stellen und sich fragen, was sie im Leben eigentlich erreichen möchten. Das Loslassen von alten Plänen kann zu einigen „Aha-Momenten“ führen, auch wenn es im Umfeld erst einmal Gegenwind gibt. Das Vertrauen in sich selbst kann sich für Steinböcke lohnen, verspricht das Horoskop.