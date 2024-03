Horoskop: Pech hört einfach nicht auf! Diese Sternzeichen müssen jetzt ganz stark sein

Der Frühling naht, neben Ostern steht auch der April vor der Tür. Der Monat, der ganz im Sternzeichen Widder steht, bringt grundsätzliche milde Temperaturen und auch mal Frühlingsgefühle mit – für einige Sternzeichen hält das April-Horoskop aber auch etwas ganz anderes bereit.

Drei Sternzeichen werden laut Horoskop im April von einer regelrechten Pechsträhne verfolgt.

Horoskop: Jungfrauen verstehen die Welt nicht mehr

Eins von drei Sternzeichen, denen das Horoskop im April keine gute Zeit voraussagt, ist die Jungfrau (24. August bis 23. September). Das sonst so organisierte, strukturierte und auch gefestigte Sternzeichen kann sich in den kommenden Wochen leicht überfordert fühlen – alles scheint gleichzeitig auf die Jungfrau-Geborenen einzuprasseln.

In der Folge schaffen die Betroffenen nicht, all ihre Pläne wie gewohnt in die Tat umzusetzen, unvorhergesehen Ereignisse machen oft einen Strich durch die so wohl überlegte Rechnung. Auch gefühlsmäßig läuft es nicht rund – gerade Singles werden mit der Frage konfrontiert, ob sie sich wirklich fest binden möchten oder nicht. Da wäre ein klarer Kopf von Vorteil – der ist allerdings angesichts der anderen Baustellen gerade Fehlanzeige.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen haben es schwer

Chaos herrscht auch bei den Wassermännern (21. Januar bis 18. Februar). Gerade im Job wirken die Wassermann-Geborenen jetzt fahrig und neigen dazu, Fehler zu machen. Die Unkonzentriertheit kann sich auch auf die Finanzen auswirken – längst vergessene Rechnungen oder überschrittene Zahlungsfristen könnten im April ins Geld gehen.

Probleme in mehreren Bereichen plagen auch Fische-Geborene (19. Februar bis 20. März). Laut Horoskop fühlen sich Geborene in diesem Tierkreiszeichen aktuell schnell überfordert bei dem Versuch, alle Angelegenheiten unter einen Hut zu bekommen. Sowohl im Job als auch im Privaten gibt es in den kommenden Wochen einige Verpflichtungen, Platz für Ruhephasen bleibt da kaum. Zum Stressabbau neigen Fische zu Spontankäufen – doch gerade davor warnt das April-Horoskop.

Stattdessen heißt es wohl für alle drei Sternzeichen: Augen zu und durch! Es kommen auch wieder bessere Phasen.