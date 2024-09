Horoskop: Liebes-Drama im Herbst! Auf diese Sternzeichen wartet Herzschmerz

Hach, Liebe kann sooo schön sein! Doch wo Gefühle herrschen, kann es auch verdammt schmerzhaft werden. Gleich drei Sternzeichen prophezeit das Horoskop im Herbst ein echtes Liebes-Drama.

Nichts ist wohl so vielseitig wie die Liebe: Schwebte man noch gerade auf Wolke sieben, kommt es manchmal schneller zum Absturz auf den Boden der Tatsachen als gedacht. Vor allem, wenn die Liebe nicht erwidert wird und dein Angebeteter oder deine Angebetete dir die kalte Schulter zeigt. Aber auch wer in seiner Partnerschaft betrogen wird, hat mit ordentlich Herzschmerz zu kämpfen. Das Horoskop weiß, mit welchen Sternzeichen es der Herbst so gar nicht gut in Sachen Liebe meint.

+++Monatshoroskop Waage: Was erwartet dich im September 2024?+++

Verlangen kann im Desaster enden

Der Herbst 2024 ist vor allem durch den Planeten Venus geprägt. Das fördert unter anderem Harmonie und Romantik. Die Schwingungen sorgen dafür, dass du dich in den nächsten Monaten noch mehr nach einer Partnerschaft sehnst. Doch bei drei Sternzeichen kann dieses Verlangen in einem absoluten Desaster enden!

Lieber Steinbock, mach dich auf eine harte Phase gefasst! So bitter es klingen mag: Du stehst im Herbst dieses Jahres vor einer großen Beziehungskrise mit deinem Schatz! Traurig: Laut Erdzeichen wird dein Partner nicht aufrichtig zu dir sein – aua! Doch jetzt bloß keine voreiligen Schlüsse ziehen und die Beziehung beenden. Such lieber zunächst ein klärendes Gespräch. Dann könnte doch noch alles gut werden.

Auch diesen Sternzeichen steht eine harte Zeit bevor

Düster sieht es auch bei allen Liebenden mit dem Sternzeichen Wassermann aus. Du bist aktuell verdammt unglücklich in deiner Beziehung. Rosa Wolken? Fehlanzeige! Im Herbst spitzt sich die Lage dramatisch zu – es kommt zum großen Knall! Doch genau das könnte auch ein Zeichen für dich sein, endlich einen Neuanfang zu starten. Mach etwas draus.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Liebe Schützen, ihr müsst jetzt ebenfalls ganz stark sein: Im Herbst wartet in Sachen Liebe eine unangenehme Überraschung auf euch. Du könntest dich belogen und hintergangenen fühlen. Das tut natürlich weh. Heilung findest du in einem klärenden Gespräch.