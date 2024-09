Homer-Simpson-Münze: Das steckt hinter der Simpson-Sammler-Münze

Die Simpsons Familie kennen viele aus der Kult-Comicserie im Fernsehen. Seit 1989 kann man den Eltern Homer und Marge Simpson dabei zusehen, wie sie ihre Kinder Bart, Lisa und Maggie großziehen. Die Familienmitglieder geraten dabei immer wieder in heikle Situationen. Vater Homer Simpson sorgt während seinen Arbeitszeiten im Atomkraftwerk in Springfield regelmäßig für große Katastrophen. Sohn Bart Simpson muss oft den Nachmittag beim Nachsitzen in der Schule verbringen. Auch Lisa Simpson verbringt viel Zeit mit Schulaufgaben – allerdings, anders als ihr Bruder Bart, freiwillig. Zu Hause warten dann Mutter Marge und die jüngste Schwester Maggie mit Hund Knecht Ruprecht und Katze Schneeball auf sie. Nach all den Jahren ist es kein Wunder, dass es zahlreiche Fanartikel zu Geschichten der Kultfamilie gibt. Einige der Artikel, wie die Homer Simpson Münze ist dabei nicht nur ein Hingucker, sondern auch eine gute Wertanlage.

Die Serie feiert weltweit Erfolge und hat sogar einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame erhalten. Nach über 30 Jahren ist die Familie der Fangemeinde ans Herz gewachsen, sodass es viele Sammelartikel des Simpsons-Universums gibt. Von Sammelkarten der Figuren aus Springfield, Simpsons-Spielen, Sammelfiguren von Homer, Marge und vielen anderen Figuren der Kult-Serie, bis hin zur Homer Simpson Münze ist alles, was das Sammlerherz begehrt, zu haben. Während einige Artikel nur wenig kosten, muss man für andere ziemlich tief in die Tasche greifen.

Die Simpsons: Das steckt hinter der Comic-Familie

Hinter den lustigen Charakteren steckt Matt Groening. Der hätte sich den riesigen Erfolg um seine Kult-Serie „Die Simpsons“ wohl nicht träumen lassen. Die schräge Familie ist als spontane Idee entstanden. Beim Warten auf sein Vorstellungsgespräch als Zeichner für die Serie „Tracey Ullman Show“ wurde ihm in letzter Minute gesagt, dass er eigentlich Arbeitsproben hätte mitbringen sollen. Um nicht mit leeren Händen dazustehen, ließ er die Simpson-Familie entstehen. Die Namen der Hauptcharaktere sind an seine eigene Familie angelehnt. Charakterlich haben die Serienfiguren aber ihre ganz eigenen Züge bekommen.

Comic-Zeichner Matt Groening steckt hinter der Serie „Die Simpson“ Foto: imago images/ZUMA Press

Homer Simpson vereint verschiedene Stereotype der US-amerikanischen Arbeiterklasse. In seinem Aussehen ist er eher unauffällig. In der Comicserie trägt er in nahezu jeder Folge ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose. Seine Ehefrau Marge ist für ihn oft die Stimme der Vernunft und hält ihn von unbedachten Entscheidungen zurück. Die beiden älteren Geschwister Lisa und Bart könnten unterschiedlicher nicht sein. Bart legt sich nicht allzu selten mit dem Schulrektor Seymour Skinner oder Polizeichef Wiggum an. Während Lisa sich bereits in jungen Jahren für Tier- und Naturschutz einsetzt. Einige dieser Eigenschaften sind auch auf den Silbermünzen der Familie zu erkennen.

Simpsons Münzen: Die Kultfiguren als Silbermünze

Es gibt verschiedene Münzen der beliebten Comic-Familie. Sie werden seit 2019 vom Inselstaat Tuvalu ausgegeben. Geprägt werden sie allerdings in der Prägeanstalt in Perth Mint in Australien. Sie erscheinen mit Gewichten von einer halben Unze, einer Unze oder zwei Unzen. Meist wird diese Mengenangabe in der Abkürzung „oz“ hinter der Münze angegeben. Die Auflagen der Simpson-Silbermünzen variieren zwischen 3.000 und 25.000 Exemplaren. Einen Nennwert besitzt keine von ihnen. Die Simpsons Münzen dienen ausschließlich als Sammlerstücke für Fans. Bezahlen kann man mit ihnen nicht.

Die Motivseite der Simpsons-Silbermünzen zieren unterschiedliche Figuren der Kult-Serie von Matt Groening. Der Familienvater Homer ist darauf mit seinem allseits bekannten „D’oh!“ zu sehen, Lisa, mit Büchern, Bart, mit herausgestreckter Zunge. Marge ist auf der Silbermünze als fürsorgliche Mutter zu sehen. Ihre jüngste Tochter Maggie mit Familienhund Knecht Ruprecht und Katze Schneeball. Neben Münzen mit Charakteren gibt es auch Simpsons Silbermünzen, die besonders geformt sind, wie die Donut-Münze mit Loch oder die Duff-Bierdose. Sie sind allerdings etwas teurer, als die restlichen Silbermünzen, auf denen Simpsons-Charaktere zu sehen sind. In Münzshops kosten sie zwischen 790 und 800 Euro. Die Homer Simpson Münze ist da etwas günstiger zu haben.

Homer Simpson Münze: Diese Varianten gibt es

Homer Simpson ist auf verschiedene Art und Weise auf der Sammler-Münze zu sehen. Eine Variante zeigt nur seinen Kopf und Oberkörper. Diese Münze wurde 2022 in Tuvalu herausgegeben und gehört mit 1 oz zu den leichteren der Simpsons-Münzen. Im Internet gibt es Angebote der Homer Simpson Münze für 40 bis 50 Euro. Die schwerere 2 oz Variante kostet etwas mehr. Bis zu 200 Euro muss man für sie bezahlen. Die älteste Münze aus der Simpsons-Reihe zeigt Homer mit einem Glas Bier in der Hand. Anders als bei der Porträt-Münze von Homer Simpson, die vollständig in Silber gehalten ist, ist er hier koloriert zu sehen. Sie wurde bereits 2019 vom Inselstaat Tuvalu herausgegeben, nachdem sie in Perth Mint geprägt wurde. Mit einer Auflage von 5.000 Stück ist die Münze außerdem eher seltener im Umlauf.

In polierter Platte kostet sie in verschiedenen Online-Shops bis zu 600 Euro. Etwas günstiger wird es wieder bei den übrigen Homer Simpson-Silbermünzen. Eine zeigt die Comicfigur mit Krawatte vor dem Atomkraftwerk. Die andere bei einem Missgeschick mit einem „D’oh!“ darüber. Während Homer Simpson vor dem Atomkraftwerk in dem üblichen Simpsons-Gelb zu sehen ist, ist die zweite Münze in Silber gehalten. Sie ist auch die teurere der beiden Silbermünzen. In Online Münz-Shops kostet sie bis zu 125 Euro. Mit etwas Glück findet man sie gebraucht bereits ab 50 Euro. Die Silbermünze von Homer Simpson vor dem Atomkraftwerk ist ab 45 Euro zu haben.

Die Homer Simpson-Silbermünzen haben zwar keinen Nennwert und sind deshalb auch nicht als Umlaufmünzen zu gebrauchen. Bei Fans sind die Münzen als Sammlerstücke aber allemal begehrt. Anders sieht es bei herkömmlichen Umlaufmünzen, wie der 1 Euro Münze aus Zypern aus. Damit sie für Münzexperten interessant ist, kommt es aber auf eine ganz bestimmte Sache an.