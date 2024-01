Hochzeit: Braut will sich nach 3 Minuten wieder scheiden lassen – der Grund ist lächerlich

Eine Hochzeit in weiß, Familie und Freunde beisammen und die Liebe des Lebens an der Hand – so stellen sich viele ihren schönsten Tag im Leben vor. Diese Braut hingegen entschied kurz nach der Trauung, dass sie den Rest ihres Lebens doch nicht mehr mit der Person verbringen will, der sie erst wenige Minuten zuvor das Ja-Wort gegeben hatte. Die Geschichte um die dubiose Scheidung kursiert derzeit im Netz und löst auf Instagram und Co. hitzige Diskussionen aus. War der Grund wirklich gerechtfertigt?

„Bis dass der Tod uns scheidet.“ Dieses Versprechen geben sich viele Ehepartner vor dem Traualter und, wenn alles gut läuft, halten sie es bestenfalls auch ein. Andere hingegen merken nach einigen Ehe-Jahren, dass sie unglücklich sind und lassen sich scheiden. Diese Frau hingegen merkte schon nach satten drei Minuten, dass die Ehe nichts für sie ist – zumindest nicht mit diesem Mann und schon gar nicht ohne Grund.

Hochzeit: Scheidungs-Grund löst Diskussion im Netz aus

Das Ja-Wort hatte sich das Paar bereits gegeben, frisch vermählt kehrten sie dem Altar den Rücken und schritten entlang der jubelnden Menschen gen Ausgang. Plötzlich stolperte die Braut auf dem Weg nach draußen und ihr Ehemann machte sich über sie lustig und nannte sie „dumm“.

Das konnte die Frau so nicht auf sich sitzen lassen und fasste kurzerhand den Entschluss, sich umzudrehen und denjenigen, der sie erst drei Minuten zuvor getraut hatte, darum zu bitten, die Ehe zu annullieren. Der Scheidung wurde zugestimmt und ihre Geschichte verbreitete sich so rasant in den sozialen Netzwerken, dass viele Menschen den Grund für die Scheidung kommentierten.

„Als ihr Ehemann, hätte er fragen sollen, ob es ihr gut geht, statt sich über sie lustig zu machen“, schreibt eine Nutzerin empört in den Kommentaren. „Sie hat total überreagiert“, heißt es von der Gegenseite. „Stellt euch die Gesichter der anderen vor, die mit anwesend waren“, witzelt ein anderer über die Situation. Ob sich die Geschichte tatsächlich so zugetragen hat, bleibt offen, doch eins steht sicher fest: Dies scheint wohl die kürzeste Ehe der Geschichte zu sein.