Hochzeit: Braut am Boden zerstört, als sie plötzlich DIESE Nachricht erhält

Die eigene Hochzeit stellen sich die meisten Menschen als schönsten Tag im Leben vor – und auch Freunde und Familien der beteiligten Personen würden wohl kaum auf die Idee kommen, die Hochzeit zu ruinieren.

Eine Freundin der Braut suchte sich jetzt aber ausgerechnet deren Hochzeit aus, um richtig mit ihr abzurechnen.

Hochzeit: Braut erhält überraschenden Besuch

Umarmungen, Geschenke, Briefe: All das erhält das Brautpaar in der Regel bei seiner Hochzeit von den Gästen. Eine Freundin der Braut machte da keine Ausnahme – doch auf den Brief, den sie dieser überreicht, hätte die Frau an ihrem großen Tag wohl lieber verzichtet.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, wurde die Braut von ihrer College-Freundin zunächst total überrumpelt. Erst ließ diese den Empfang aus, tauchte dann plötzlich zu den Cocktails auf der Feier auf und war kurze Zeit später wieder weg.

„Es stellte sich heraus, dass die Freundin nur einen Brief für die Braut vorbei brachte, in dem sie darlegte, was für eine schreckliche Person und Freundin diese ihrer Meinung nach war“, berichtet ein Gast von der unangenehmen Situation.

Hochzeit: Braut in der Kritik

Der Brief enthielt eine ganze Reihe von Vorwürfen, die die College-Freundin der Braut ausgerechnet an ihrem besonderen Tag machte. So war sie zum Beispiel nicht zum Junggesellinnenabschied eingeladen, obwohl sie daran hätte teilnehmen wollen – aus Kosten- und Platzgründen waren aber nur die Brautjungfern zu dem Event eingeladen. Auch war die Frau sauer, dass sie eben nicht zur Brautjungfer ernannt worden war. Dabei hätte die Braut durchaus eine große Gruppe im Sinn gehabt, doch ihr Bräutigam wollte den Kreis klein halten, heißt es laut „Mirror“.

Die Freundin, die den Vorfall auf der Hochzeit bei „Reddit“ öffentlich machte, ist noch immer total schockiert: „Die Braut tat mir so leid. Stellen Sie sich vor, Sie erinnern sich an Ihren Hochzeitstag – aber auch daran, dass ihre Freundin sie insgeheim für schrecklich hielt.“ Ein Trost dürfte der Braut aber in jedem Fall geblieben sein: Sie wird nicht nur von ihrem Bräutigam, sondern auch von einer ihrer Brautjungfern geliebt.