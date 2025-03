Porto-Hammer bei Hermes: Paketversand wird schon in wenigen Tagen teurer

Hammer-Ankündigung von Paketdienstleister Hermes!

Schon in wenigen Tagen schraubt Hermes die Preise für den Paketversand innerhalb von Deutschland nach oben – über alle Standard-Paketklassen hinweg. Begründet wird der Schritt mit den allgemeinen Kostensteigerungen der letzten Jahre.

Hermes schraubt Porto-Kosten nach oben

Nein, es ist kein Aprilscherz: Ab dem 1. April 2025 gelten bei Hermes neue Preise für den nationalen Paketversand (C2C). Erst vor knapp drei Jahren hat der Paketdienstleister die Preise in diesem Segment angepasst, allerdings nur für große und sperrige Sendungen. Jetzt betrifft die Preiserhöhung alle Standard-Paketklassen – vom S-Paket bis zum XXL-Paket.

Sowohl bei der Lieferung an die Haustür des Empfängers als auch bei der Zustellung zu einem der rund 17.000 Hermes-Paketshops gelten also demnächst neue Preise. Die Beträge werden laut Hermes je nach Größe des Pakets und dem damit verbundenen Transport-Aufwand berechnet. In den meisten Fällen gehen die Kosten dabei nach oben.

Hier eine Übersicht über die Preisanpassungen bei der Paketshop-Zustellung:

Paketklasse Online-Preis ALT Online-Preis NEU Hermes Päckchen 3,70 Euro 3,70 Euro S-Paket 4,40 Euro 4,50 Euro (+10 Cent) M-Paket 5,40 Euro 5,90 Euro (+50 Cent) L-Paket 10,40 Euro 9,90 Euro (-50 Cent)

Hier eine Übersicht über die Preisanpassungen bei der Haustür-Zustellung:

Paketklasse Online-Preis ALT Online-Preis NEU Paketshop-Preis ALT Paketshop-Preis NEU Hermes Päckchen 4,50 Euro 4,89 Euro

(+39 Cent) 4,50 Euro 4,95 Euro

(+45 Cent) S-Paket 4,95 Euro 5,49 Euro

(+50 Cent) 5,95 Euro 6,45 Euro

(+50 Cent) M-Paket 6,75 Euro 6,99 Euro

(+20 Cent) 6,95 Euro 7,95 Euro

(+1 Euro) L-Paket 10,95 Euro 10,99 Euro

(+4 Cent) 11,95 11,95 Euro XL-Paket 28,95 Euro 28,99 Euro

(+4 Cent) Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar XXL-Paket 33,95 Euro 33,99 Euro

(+4 Cent) Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar

Preiserhöhungen laut Hermes unumgänglich

„Als Paketdienstleister sind auch wir von den allgemeinen, deutlichen Kostensteigerungen der letzten Jahre betroffen“, erklärt Dennis Kollmann, Chief Executive Officer bei Hermes Germany, den Schritt in einer Pressemitteilung am Montag (10. März). Die notwendigen Investitionen in Logistik, Personal und die nachhaltige Dekarbonisierung des Transportsektors hätten die Preisanpassungen unumgänglich gemacht.

Mehr News:

Kollmann betont: „Unser grundsätzlicher Anspruch ist es, unseren Kund*innen attraktive, qualitativ hochwertige Services zu fairen, marktgerechten Preisen anzubieten.“

Der internationale Hermes-Paketversand innerhalb der EU ist von den Preisanpassungen zunächst nicht betroffen.