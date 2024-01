Hausmittel lässt Kratzer im Autolack verschwinden – jeder nutzt es täglich

Egal ob teures Luxus-Auto oder günstiger Flitzer – ein Kratzer in der Karre ist immer ärgerlich. Viele Autofahrer möchten am liebsten direkt in die nächste Werkstatt oder zum Lackierer fahren, wenn sie einen solchen Schaden an ihrem Wagen bemerken.

Doch gerade weil ein kleiner Kratzer schnell passieren kann, kann eine solche Maßnahme auf Dauer ziemlich ins Geld gehen. Die bessere – und günstigere – Lösung ist deshalb ein simples Hausmittel.

Hausmittel entfernt Kratzer im Lack – du hast es auf jeden Fall zuhause

Ein dicker Kratzer im Lack ist für jeden Fahrzeughalter erst einmal ein Schock. Aber je nachdem, wie flach oder tief die Macke im Auto ist, hat man vielleicht Glück im Unglück gehabt.

Ein Besuch in der Werkstatt oder beim Lackierer ist nämlich nicht immer zwingend nötig. Wenn der Kratzer nicht bis zur Grundierung vorgedrungen ist, besteht noch gute Hoffnung, die Macke mit Hilfe eines Hausmittels loszuwerden.

Das Beste: Du musst dafür nicht mal extra in einen Supermarkt oder zu einem Drogeriegeschäft. Das Hausmittel haben die meisten ohnehin grundsätzlich zuhause, in der Regel benutzt es jeder mindestens einmal täglich.

Hausmittel kann mehr, als du denkst

Laut Experten ist weiße Zahnpasta eine gute Lösung für leichte Kratzspuren im Lack. In der Zahncreme befinden sich kleine Schleifpartikel, die zusammen mit den winzigen Farbpartikeln des Autolacks in den Kratzer eindringen und ihn auffüllen.

Dafür drückst du ein wenig Zahnpasta auf ein feuchtes Tuch, verreibst dieses anschließend über dem Kratzer. Stück für Stück sollte sollte der Kratzer auf die Art verschwinden. Ist die Macke nach der Prozedur noch nicht verschwunden, kannst du diese mehrmals wiederholen. Grundsätzlich sollte die Behandlung mit dem alltäglichen Hausmittel bei kleinen Kratzern ihren Zweck erfüllen.