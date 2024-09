Günstig tanken: Bester Zeitpunkt ist jetzt ein anderer – wie du an der Tankstelle sparst

Der Halt an der Tankstelle ist für viele Autofahrer mittlerweile ziemlich schmerzhaft geworden. Auch wenn die Spritpreise in den vergangenen Monaten wieder deutlich gesunken sind, fressen Benzin, Diesel und Co. weiterhin große Lücken ins Haushalts-Budget.

Viele verfolgen daher gezielt, wo und wann sie günstig tanken können. Der ADAC rät dabei zum Gebrauch von Spritpreis-Apps wie „ADAC drive“. Hier können Autofahrer live verfolgen, wo sie in der Nähe günstig tanken können. Natürlich ist dabei auch das Timing entscheidend. Doch Sparfüchse aufgepasst: Das beste Zeitfenster zum Sparen an der Zapfsäule hat sich jetzt verändert.

Günstig tanken: Autofahrer müssen sich umstellen

Die Spritpreise sind permanent in Bewegung. Das ist für Autofahrer kein Geheimnis. Viele schielen täglich auf die Preistafeln an den Tankstellen, warten auf einen günstigen Moment um vollzutanken. Wer Glück hat, kann da schon einmal zehn Cent pro Liter gegenüber anderen Autofahrern sparen, die am selben Tag oder einer teureren Tankstelle zuschlagen. Doch es gibt auch eine einfache Faustformel, mit der sich dauerhaft sparen lässt.

So ist das Tanken in aller Regel morgens deutlich teurer als abends, wie der ADAC herausfand. Im vergangenen Jahr habe man zwischen 20 und 22 Uhr noch am günstigsten tanken können. Doch wie eine neue Studie des Automobilclubs zeigt, hat sich der Zeitraum verschoben.

Um diese Uhrzeiten solltest du tanken

Wie die Studie zeigt, kommen Autofahrer mittlerweile in zwei Zeiträumen am günstigsten weg: zwischen 19 und 20 Uhr und dann noch einmal zwischen 21 und 22 Uhr. Entgegen den Erhebungen des Vorjahres steige der Spritpreis dazwischen noch einmal kurzfristig um zwei Cent wie ADAC-Experte Christian Laberer im Gespräch mit „Nord24.de“ mitteilt.

Morgens zwischen 6 Uhr und 7 Uhr solltest du am besten nicht an der Tankstelle aufschlagen. Dann sind die Spritpreise der Studie zufolge am höchsten, bevor sie im Tagesverlauf tendenziell sinken. Laut ADAC gebe es dennoch weitere Preisspitzen um 9 Uhr und weitere und 10 Uhr, 13, 15 und 17 Uhr. Wer nicht unnötig viel Geld an der Tankstelle ausgeben möchte, dem sei also dazu geraten am Abend zu tanken – und die Preise verschiedener Tankstellen online zu vergleichen.