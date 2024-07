Griechenland-Urlauber hören nicht auf Behörden-Warnung – und bezahlen es mit ihrem Leben

Blaues Wasser, weiße Strände, leckeres Gyros und wunderschöne Orte, das sind wohl die ersten Assoziationen, wenn man an Griechenland-Urlaub denkt. Doch nicht immer verläuft der Trip so traumhaft.

Die Behörden hatten gewarnt, die Wellen waren zu hoch – all das haben diese beiden Touristen offenbar ignoriert. Dafür mussten sie mit ihrem Leben bezahlen. Und sie waren nicht die einzigen: Insgesamt fünf Menschen starben an diesem Wochenende beim Baden in Griechenland.

Griechenland-Urlaub: Zwei Tote auf Kreta

Was für ein schreckliches Drama. Leichtsinniges Baden hat in Griechenland mehreren Menschen das Leben gekostet. Der erste Vorfall ereignete sich auf Kreta in Hersonissos, wo ein 45-jähriger Pole die Warnungen vor hohen Wellen ignorierte und trotzdem ins Meer schwimmen ging. Er wurde später bewusstlos aufgefunden und im örtlichen Krankenhaus für tot erklärt, berichtete „Greek City News“. Auch in Westkreta verlor ein 55-jähriger Tourist sein Leben, als er in die stürmischen Gewässer vor dem Strand von Chania geriet.

Auch interessant: Urlaub in Italien und Griechenland: Große Gefahr – Touristen müssen aufpassen

Diese beiden Todesfälle waren nicht die einzigen, die Griechenland schockierten. Ein 87-jähriger Grieche wurde in Volos bewusstlos aus dem Meer gezogen und später im Krankenhaus für tot erklärt.

Ebenso wurde ein 86-jähriger griechischer Staatsbürger nicht ansprechbar im Wasser vor Thesprotia gefunden und konnte von den Rettungskräften nicht wiederbelebt werden, berichtete das griechische Nachrichtenportal. Lokale Medien berichteten auch über das Ertrinken eines 90-jährigen Franzosen in einem Schwimmbad in Hersonissos.

Das könnte dich auch interessieren:

Lebenswichtige Tipps

Das griechische Nachrichtenportal gibt nach den Vorfällen in Griechenland einige wichtige Tipps für Urlauber, die im Zweifel Leben retten können:

Achten Sie immer auf die Wetterbedingungen und Meereswarnungen, bevor Sie schwimmen.

Schwimmen Sie niemals alleine.

Wenn Sie kein guter Schwimmer sind, bleiben Sie in der Nähe des Ufers.

Vorsicht vor reißenden Strömungen.

Wenn Sie jemanden in Schwierigkeiten sehen, rufen Sie sofort um Hilfe.

Auch die Behörden mahnen zur Vorsicht, insbesondere für Touristen, die mit den örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind. Wer also einen Urlaub in Griechenland plant: Unbedingt diese Tipps beachten und lieber auf Nummer sicher gehen!