„Generation Hoffnung“: Klima, Pandemie und Krieg – Amelie Marie Webers Buch begleitet junge Menschen durch die Krise

„Generation Hoffnung“ – was in Zeiten von Pandemie, Krieg und zunehmender politischer Verrohung wie ein vager Wunsch zu klingen scheint, ist auch der Titel des neuen Buches von Amelie Marie Weber.

Worum es geht? Schon das Cover liefert einen ersten Hinweis. Steht dort eigentlich in schwarzen Lettern „Generation Krise“, wurde der Schriftzug durchstrichen und mit grüner Farbe in „Hoffnung“ geändert. Die 28-jährige Autorin blickt in ihrem Buch auf die Herausforderungen einer Generation in einer Zeit, die von Krisen durchzogen ist.

„Generation Hoffnung“ statt „Generation Krise“

Klima, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Sexismus-Skandale, Smartphone-Sucht, Burn-Out, Wokeness-Diskussionen, Wandel in der Arbeitswelt – viele große Themen bewegen aktuell die junge Generation in Deutschland. In „Generation Hoffnung“ beschreibt Amelie Marie Weber, welche Umstände junge Erwachsene hierzulande heute prägen. Weber arbeitet als Journalistin in Berlin, versorgt ihre zehntausenden Follower auf Instagram und TikTok stets mit Interviews und Informationen zur deutschen Politik-Elite.

„Generation Hoffnung“ von Amelie Marie Weber. Foto: Thomas Koschel

Wie schaffen es junge Menschen heute, optimistisch zu bleiben? Welche Ziele können sie sich setzen? Und wie verändern sie die Welt? Die Autorin macht sich auf die Suche nach Lösungen und spricht mit Experten, Aktivistinnen und Influencern. Zu ihren Interviewpartnern gehören beispielsweise Fitness-Star Sophia Thiel oder Klimaaktivistin Louisa Dellert.

Alle Termine rund um die Erscheinung von „Generation Hoffnung“

In jedem Kapitel erläutert Amelie Marie Weber: Was passiert da in der Welt? Inwiefern beeinflusst es junge Menschen? Und vor allem: Was lässt sie immer weitermachen? Weber schreibt einfühlsam über das Lebensgefühl ihrer Generation. Für junge Menschen, die sich verstanden fühlen möchten. Und für all jene, die die Jüngeren verstehen wollen.

„Ein Buch, das Mut macht“

„Amelie Marie Weber blickt klug auf die Probleme ihrer Generation, ohne dabei den Kopf in den Sand zu stecken“, meint TV-Moderatorin Jennifer Sieglar. „Sie hat ein Buch geschrieben, das Mut macht. Weil sie nicht nur aufzeigt, welche Krisen wir erleben, sondern vor allem, wie wir unsere Zukunft in die Hand nehmen.“

Auch der Moderator und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen lobt das Werk: „Zu glauben, die nächste Generation wird alles einmal besser machen als wir Boomer, ist Quatsch. Wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Deshalb finde ich dieses Buch von Amelie Marie Weber so wichtig, weil es zeigt, wie die verschiedenen Krisen zusammenhängen, was sie mit uns machen – und wie wir aus der Lähmung ins Handeln kommen.“