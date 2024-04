Füssen (Bayern): Passanten können es nicht fassen – See ist plötzlich lila!

Spektakuläres Phänomen in Füssen (Bayern)! Eigentlich reist man Tausende von Kilometern, wenn man Strände mit kristallklarem oder türkisfarbenem Wasser sehen will.

Was jetzt aber auch in einem See in Süddeutschland zu sehen ist, gleicht einem wahren Naturschauspiel. In Füssen (Bayern) ist nämlich ein ganzer See plötzlich lilafarben!

Füssen (Bayern): Passanten können es nicht fassen

Seit einigen Tagen lockt die ungewöhnliche Farbe zahlreiche Interessierte und Touristen in den Allgäu. Ein Fachmann erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass das Wasser weder für Menschen noch für Tiere gefährlich sei.

Füssen (Bayern): Ausflügler stehen am Ufer des Gipsbruchweihers, dessen Wasser lila gefärbt ist. Foto: dpa

Schuld an der sehr speziellen Farbe seien Bakterien, die wegen zu wenig Sauerstoff und Schwefel im Wasser auftreten würden. „Betroffen“ ist der Gipsbruchweiher.

Der Experte erläutert: „Die Bakterien sind normalerweise weiter unten in den Gewässern, da sieht man sie nicht“. Unter bestimmten Bedingungen kämen sie an die Oberfläche. Aber auch Temperatur, Wind und Lichteinfall hätten Einfluss auf die Farbe.

Wie lange das Wasser letztlich noch lila bleibt, sei deswegen nicht seriös vorhersehbar. Grund genug also für Besucher, nach Füssen zu pilgern. Bevor der See wieder aussieht wie ein ganz gewöhnlicher See in Bayern… (mit dpa)