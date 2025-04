Führerschein-Kosten schießen in die Höhe – so sparst du bares Geld

Wer aktuell seinen Führerschein macht, braucht nicht nur starke Nerven, sondern auch einen dicken Geldbeutel. Über 3.000 Euro können dabei mittlerweile fällig werden. Gerade für junge Menschen wird das immer untragbarer.

Doch jetzt plaudert eine Fahrschule aus dem Nähkästchen und offenbart einen Trick, mit dem Führerschein-Anwärter bis zu 500 Euro sparen können.

Führerschein-Anwärter sollten das beachten

Wie eine Auswertung von „123 Fahrschule“ jetzt zeigt, zahlen Autofahr-Neulinge, die ihren Lappen in Klasse B oder B197 erst innerhalb von drei Quartalen absolvieren, im Schnitt bis zu 3.176 Euro.

++ Führerschein-Hammer! Preise sorgen für Entsetzen ++

Das Fahrschulunternehmen hat für die Analyse mehrere Tausend Führerscheinanmeldungen in ganz Deutschland aus den Jahren 2023 und 2024 ausgewertet. Dabei fiel auf: Wer seinen Führerschein in nur drei Monaten, sprich einem Quartal absolviert, zahlt im Schnitt bis zu 500 Euro weniger. Die Gesamtkosten liegen hier im Durchschnitt bei 2.675 Euro.

Auch interessant: Verkehr: Irre Szenen an der Tankstelle – Autofahrer sind baff

Auch Digitalisierung spielt Anwärtern in die Karten

Wie viel für den Führerschein gezahlt werden muss, hängt aber nicht nur von der Anzahl der Fahrstunden ab. Auch die Prüfungsgebühren und generell die Preise für den Führerschein können je nach Region oder Bundesland variieren. „Motivierte Schüler, eine gute Planbarkeit und verfügbare Prüfungstermine beim TÜV oder der DEKRA sind entscheidend für eine zügige Ausbildung“, so Boris Polenske, Gründer und Vorstandsvorsitzender der „123 Fahrschule“.

Noch mehr News zum Thema Führerschein:

Doch nicht nur eine schnelle Ausbildung spielt den Auszubildenden in die Karten. Auch die Digitalisierung trägt dazu bei. Mittlerweile können Anwärter, so etwa schon in Fahrsimulatoren, ein erstes Gefühl fürs Autofahren bekommen. Viele Länder haben darüber hinaus den Präsenzunterricht bereits abgeschafft und halten ihre Vorbereitung auf die Theorieprüfung mittlerweile nur noch digital ab. Das könnte auch für Deutschland zum kostengünstigeren Vorbild werden.

Deutschland wünscht sich deshalb einen neuen Gesetzesentwurf für hybriden Theorieunterricht. „Digitale Formate bieten enorme Chancen, Theorie effizienter zu vermitteln und so Kosten und Ausbildungszeit zu reduzieren.“