Fressnapf macht es offiziell – für Kunden ist es das Ende einer Ära!

„Alles für dein Tier“, verspricht Fressnapf Kunden, die einen tierischen Freund zuhause haben. Und dem Motto wird die Tierbedarfskette auch gerecht – von Futter über Zubehör und Spielzeug finden Tierhalter in den Fressnapf-Filialen alles für ihren Liebling.

Auf eine Sache müssen sie jedoch bald verzichten: Das Sparen mit einem beliebten Treueprogramm. Zwar hat Fressnapf ohnehin immer wieder Rabatte oder Sparaktionen im Sortiment, doch eine Tradition fällt bald weg, wie unser Partnerportal „Berlin Live“ berichtet.

Fressnapf: Ende einer beliebten Kooperation

Noch fast ein Jahr lang können Fressnapf-Kunden an ihrer lieb gewonnen Tradition an der Kasse festhalten, danach müssen sich umstellen. Wie „Berlin Live“ schreibt, werden Fressnapf und das Punkteprogramm Payback ab Februar 2025 getrennte Wege gehen.

„Fressnapf und Payback beenden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zum Frühjahr 2025, um sich auf ihre jeweiligen Loyalty-Strategien zu konzentrieren“, teilte der Tierbedarfshändler gegenüber der Redaktion mit.

Derzeit können Fressnapf-Kunden nicht nur mit der Payback-App an der Kasse sparen, sondern auch durch die hauseigene App von Fressnapf günstiger einkaufen. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Payback und Fressnapf wird unverändert bis Ende Februar 2025 fortgesetzt, bis dahin werden Payback und ‚Fressnapf Friends‘ parallel weitergeführt“, heißt es weiter.

Fressnapf setzt auf eigenes Programm

„Fressnapf Friends“ wurde im Mai 2022 gestartet, zählt mittlerweile rund fünf Millionen Kunden in ganz Europa. Weil der Händler auch weiter ins Ausland expandieren möchte, ist die Abkehr von Payback ein logischer Schritt – Payback ist nur in drei Ländern außerhalb von Deutschland vertreten, während Fressnapf in 13 europäischen Ländern Filialen hat.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Doch auch Payback verfolgt nach der Trennung von Fressnapf eigene Ziele. Was das Unternehmen vorhat, kannst du im ganzen Artikel bei „Berlin Live“ lesen.