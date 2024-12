Weihnachten: Grausiger Fund an Flugzeug – Mitarbeiter rufen sofort die Polizei

Weihnachten bedeutet für viele Menschen Familie und gemütliches Beisammensein am Weihnachtsbaum. Doch nicht immer wird in Deutschland in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus gefeiert, denn immer mehr Reisende fliegen über die nasskalten Feiertage in wärmere Gebiete.

Doch was die Mitarbeiter jetzt bei der Landung auf der Pazifikinsel Maui (Hawaii) entdeckten, versetzte sie in Schock und Entsetzen. Prompt riefen sie die Polizei.

Weihnachten: Mitarbeiter entdecken Leiche

Alles begann, als ein Flug 202 der United Airlines aus Chicago (USA) in Kahului landete. Doch nicht die Passagierkabine oder die hohen Temperaturen sorgten für Entsetzen, sondern der Fund in einem Schacht des Hauptfahrwerks der Boeing 787-10.

Genau dort wurde eine tote Person gefunden. Wie die Fluggesellschaft laut „hawaiinews“ betonte, war „der Radkasten nur von außerhalb des Flugzeugs zugänglich“. Weiter hieß es: „Wie und wann die Person auf den Radkasten zugegriffen hat“ ist derzeit noch unklar. Weitere Angaben wurden weder von der Polizei noch vom Flughafen Kahului gemacht.

User-Schock wegen Leichenfund an Weihnachten

Kein Wunder, dass diese traurige Nachricht zu Weihnachten auch viele User schockierte. So schrieb jemand: „Sehr traurig. Gott segne die Familie des Verstorbenen“. Ein anderer schrieb: „Tragisch!!! Mein Beileid an die Hinterbliebenen“. Und ein weiterer äußerte sich kurz und bündig: „Traurig“.

Es bleibt zu hoffen, dass die Familie des Verstorbenen schnell ausfindig gemacht werden kann, damit sie in Ruhe trauern kann. Ebenso bleibt zu wünschen, dass der traurige Fall zu Weihnachten schnell aufgeklärt wird.